Tras nueve meses, Mirtha regresa hoy a la televisión: "Seguro voy a llorar"

Con respecto a la esperada vuelta, la diva dijo que, “Me siento muy extraña. Pero bueno, estoy con muchas ganas de que empiece el programa. Con ansias. Y soy muy optimista, porque sé que vamos a hacer un lindo trabajo con Juana”. En cuanto a cómo maneja la emoción, la diva dijo que está convencida de que va a llorar cuando se enciendan las cámaras.

Si hay algo que caracteriza a Mirtha es su profesionalismo a la hora de preparar cada programa, pero esta vez la diva aseguró que cambiará de estrategia, “para el programa de hoy no preparé nada: voy a improvisar todo. La idea es que sea todo cálido y cariñoso. Lo que voy a hacer es hablar con Juana de su vida, de la mía y de las cosas que le interesan al público. Yo lo que quiero es que la gente la pase bien, que no se aburra y que se prenda al programa. Y quiero que tengamos éxito. Para mí es un esfuerzo hacer esto, porque quedé muy mal después del aislamiento. Tantos días encerrada me hicieron daño”.

Al contar sobre las secuelas que le produjo la cuarentena, la diva explicó, “me afectó un poco anímicamente y, después, físicamente. Hasta que me di cuenta de que era el encierro lo que me estaba haciendo mal. Entonces empecé a salir y, ahí, estuve mejor”.

Al estar tanto tiempo sin trabajar, cosa inédita en su larga vida, Mirtha explicó que, “me sobraba el tiempo y no sabía qué hacer. Estaba mucho en la cama, dormía, veía televisión, leía, pero no era suficiente. La verdad es que el ser humano necesita salir al aire libre”.

“Estoy muy preocupada con el tema de la pandemia. Tengo temor: yo estoy en zona de riesgo y hasta en mi casa ando con barbijo. Además, tan esperanzados que estábamos con la vacuna, todavía no apareció. Pero estoy feliz de volver a hacer el programa, así que voy a ir con todo mi entusiasmo y con todo mi amor. ¡Siento como si recién empezara mi carrera!”, comentó la conductora de El Trece.

“Me voy a peinar y maquillar en casa y, después, me voy a vestir en el canal. Me han hecho un protocolo fantástico, se han ocupado muchísimo para que yo no me contagie. Así que han armado toda una burbuja. Y yo ya tengo ganas de que empiece el programa, porque la espera me pone muy ansiosa”, contó Mirtha sobre su llegada al estudio de grabación.

En cuanto a su regreso Legrand aseguró que será por única vez, ya que Juana va a hacer el programa del domingo y los dos que quedan la semana que viene, y después ya se termina el ciclo por este año que no podía despedirse sin la conductora original. el programa sin la conductora. “No, por eso, cuando Nacho me lo propuso me encantó la idea. Yo podía haberla rechazado y, sin embargo, la acepté de inmediato. Enseguida dije que sí.

Para finalizar la nota Mirtha habló sobre el papel que hizo Juana Viale como conductora, “estuvo fantástica, realmente, se fue afianzando mucho con el correr del tiempo. Y ahora está como si toda su vida hubiera hecho el programa ella. La verdad que es admirable. Yo no he conocido un caso así de evolución tan evidente, tan terminante. Empezó casi sin hablar y, ahora, habla constantemente, baila, canta”, expresó.