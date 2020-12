¿Mirtha se vacuna?: "Me gustaría ponerme la Pfizer"

Sobre cómo transitó la pandemia en su domicilio, Mirtha, en diálogo con La Nación, ex presó: “Fue un año espantoso, me la pasé encerrada y eso me hizo un daño enorme. Me cambió mi humor, mis ganas de vivir. El aislamiento es una cosa espantosa. Quizás me lo tomé demasiado en serio, pero tenía que hacerlo. No salí ni al balcón. Hablé con un neurólogo para comentarle que hasta la voz me había cambiado”. Luego la diva reveló qué le recomendó el galeno: “Me dijo que trabaje. ‘ Lo único que la va a cambiar es el trabajo’, me dijo. Y tenía razón”.