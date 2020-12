La foto de Pampita y Vicuña juntos, que despertó el enojo de la China

Yanina Latorre reveló en Los Ángeles de la Mañana, que la China Suárez explotó por una foto de Benjamín Vicuña junto a Pampita , en un acto del colegio de uno de sus hijos. Según expresó la panelista, la actriz puso el grito en el cielo al ver a la ex pareja junta, y el “principito chileno” terminó molesto con la modelo.

La tierna postal familiar -en la que también aparecen sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio y que fue difundida por la misma Pampita- se dio en un acto escolar, y la misma dejaba en claro que las turbulencias entre la ex pareja ya había terminado. Dado que hace mucho no se ve a Carolina y Benjamín junto, la foto rápidamente se viralizó en las redes.

Tras la publicación, a la China, actual pareja de Vicuña, no le cayó en gracia la imagen y llamó inmediatamente al padre de dos de sus hijos para decirle explicaciones. Luego, el intérprete se comunicó con Ardohain para comentarle todo lo ocurrido, lo cual tampoco terminó bien.

“Pampita está enajenada con la prensa. Ella fue a un acto de fin de año con Benjamín y los hijos. Es una cosa lógica y coherente porque ella es la mamá, él es el papá y van a ser familia toda la vida. Ella subió una foto a su Instagram privado -la cual tiene muy poquitos seguidores y sus amigos íntimos- de ese momento. Se ve que uno de sus amigos la traicionó y la cuenta Chusmeteando subió la foto”, arrancó relatando la “angelita”.

Pampita junto a Vicuña en un acto de sus hijos 2.jpg

Según relató Latorre, fue el propio Vicuña quien llamó a Pampita para decirle que la foto no le había gustado para nada a la China. “Pampita se dedicó a llamar a cada uno de los que subieron la foto de la familia para decirles ‘una vez que estoy con Benjamín vos me traes este problema’.Y se calentó con todos”, continuó, mostrando su indignación: “A la China Suárez le molestó. ¡Yo no lo puedo creer! Le molestó la foto. Benjamín la llamó a Pampita y le dijo ‘¿para qué subiste la foto en tu Instagram privado? Ahora está publicada en todos lados’. Entonces cuando recibió el llamado de Benjamín, llamó a todos”.

“Benjamín la llamó y le dijo que a la China le había molestado la foto. Él bastante pollerudo y la China, que se hace tanto la liberal…Pampita no tiene que putear a los periodistas. Él que no tiene razón es Benjamín en llamarla y decirle ‘esa foto no va’. Porque esa foto sí va, porque esa foto va a existir toda la vida. La angustia de Pampita era porque hace un tiempo que habían logrado llevarse bien. Se ve que estaba todo armónico y ahora hay una nueva grieta”, insistió Yanina.

“En esta estoy con Pampita, tiene derecho a subir las fotos y más a un Instagram privado. Si la China va con Nico Cabré y Rufina a un evento similiar, ¿por qué no van a subir la foto?”, cerró Ángel de Brito, apoyando a su ex compañera del jurado del Bailando.