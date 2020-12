Cristina Pérez, furiosa con el Gobierno por la vacuna rusa

Cristina Pérez , al frente del noticiero de Telefe, es una de las periodistas más críticas del Gobierno de Alberto Fernández. Teniendo en cuenta esto, ayer se mostró muy molesta en pantalla y cuestionó fuertemente al Gobierno por las distintas versiones cruzadas sobre la Spuntnik-V, la vacuna rusa contra el coronavirus que llegaría al país la semana que viene. "Si no hablaba Vladimir Putin, no tendríamos idea", criticó la periodista.

"Es muy importante que las autoridades den información transparente y fehaciente a tiempo, porque si no hubiera hablado Vladimir Putin, no tendríamos idea de muchas cosas que ahora están sobre la mesa", expuso Cristina Pérez con respecto a las declaraciones del presidente de Rusia este jueves, cuando contó que no ha recibido la vacuna dado que aún no se recomienda para personas mayores de 60 años.