MasterChef con Wanda al frente ya tiene fecha de estreno

Nara no da más de la ansiedad y los nervios por debutar como conductora en el canal líder del prime time y usó su cuenta de Instagram donde tiene más de 16 millones de seguidores para compartir una foto junto a los populares jurados. En la imagen donde se ve a Wanda y a sus espaldas a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis confirma que será el 20 de marzo el primer programa de una nueva temporada.

El debut de MasterChef Con Wanda.jpg

La edición de MasterChef será todo una novedad ya que dejará atrás las ediciones con "famosos" para recibir en las cocinas más famosas del país a personas que no son famosas. Aún no se sabe cuántos participantes competirán ni tampoco si alguno de ellos representará a Neuquén o Río Negro. Hay mucha expectativa por el rol que tendrá la ahora morocha Wanda Nara en el programa y cómo será su interacción no solo con los participantes, sino con el prestigioso jurado.

La última temporada de MasterChef Celebrity con Del Moro en la conducción promedió en su debut poco más de 20 puntos de rating.