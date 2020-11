Masters: el Peque Schwartzman, en el grupo de la muerte

En el otro grupo del Masters, que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, denominado "Londres 2020", competirán el español Rafael Nadal (número dos del ranking), el austríaco Dominic Thiem (3), el griego Stefanos Tsitsipas (6, último campeón) y el ruso Andrey Rublev (8).

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1326875175179182081 ¿Todo listo, Peque? Diego Schwartzman ya está en Londres para disputar el #ATPFinals. pic.twitter.com/zvAz31rDao — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2020

"Si pudiera elegir, tratándose de una superficie rápida, prefiero a los que son mejores en polvo, Nadal, Thiem y Tsitsipas, ellos me darían la chance de poder jugar más. Si me tocan los otros sería más difícil, te matan a saques", había dicho Schwartzman el martes, en un encuentro virtual con los medios argentinos. Justamente le tocó compartir zona con los tres tenistas que no quería sobre la pista dura y bajo techo del estadio The O2 Arena londinense.

El porteño, de 28 años, semifinalista de Roland Garros, debutará contra Djokovic, máximo favorito, en el grupo Tokio 1970, que se llama así por el año inaugural del torneo. El nombre de Londres 2020 se debe a que será la despedida de la capital inglesa como sede del torneo de Maestros, que se trasladará a la ciudad de Turín, en Italia, a partir de 2021. Los dos mejores de cada grupo se cruzarán en semifinales y la final del certamen, con premios por 5.700.00 euros, está programada para el domingo 22.

Schwartzman, que tiene como entrenador a Juan Ignacio Chela, comenzó el año con un acceso a la final en Córdoba (perdió con el chileno Cristian Garín) y a las semifinales del Argentina Open en Buenos Aires, luego llegó el receso en el circuito a raíz de la pandemia de coronavirus y volvió a competir en agosto para lograr los mejores resultados de su carrera.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1326936817858449409 ¡Todo definido! Así quedaron los dos grupos del Torneo de Maestros de Londres, en el que participará el Peque Schwartzman. pic.twitter.com/Ow5kZTB5TU — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2020

El Peque fue finalista en el Masters 1000 de Roma (perdió con Djokovic) y en Colonia (cayó ante el alemán Zverev), y descolló en Roland Garros, donde venció a tenistas del calibre del austríaco Dominic Thiem y quedó eliminado en semifinales ante el español Rafael Nadal, luego campeón del torneo por decimotercera vez en su historia.

Schwartzman participará de un torneo que a lo largo de la historia tuvo a dos campeones argentinos: Guillermo Vilas en la edición de 1974 jugada en Melbourne, y David Nalbandian en 2005, con sede en Shanghai. El tenista surgido en el Club Náutico Hacoaj no será el único argentino en Londres, ya que el marplatense Horacio Zeballos competirá en dobles junto a su compañero catalán Marce Granollers. Zeballos, tercero del mundo en dobles, y Granollers (11), ganaron este año el Argentina Open, el ATP 500 de Río de Janeiro y el Masters 1000 de Roma.

Djokovic, campeón este año en Australia y cinco veces ganador del Masters de fin de año, es el gran candidato en el torneo individual, mientras que Nadal irá en busca de su primer título en el ATP Finals, que tuvo como últimos campeones al alemán Zverev en 2018 y al griego Tsitsipas en la edición de 2019.