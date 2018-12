Matan de un tiro a un nene abandonado por su madre

Aún es poco lo que se sabe, pero la información que ha trascendido indica que en sus pocos años de vida, Ángel vivió en una extrema vulnerabilidad. Sus abuelos estaban a cargo de su guarda porque su madre está presa por abandono y maltrato. De su padre no hay información concreta, ya que algunas versiones indican que también estaría preso y otras, que no estaba en condiciones de cuidarlo. Pero lo que sí confirmaron fuentes oficiales es que su custodia no dependía de un organismo estatal sino de sus abuelos.