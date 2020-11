La joven contó que cuando llegaron al lugar, luego de que un oficial les informara la ubicación donde su hermano había quedado tirado sobre calle Ingeniero Huergo, la novia pudo detallarles lo sucedido. "Me llevó mi primo, ahí cerca del Mercado Concentrador, en un descampado. Supuestamente, la chica nos dijo que unos pibes en moto los iban siguiendo para querer robarles la moto y los chocan de atrás. Cuando mi hermano se cayó con la novia, ahí le pegaron un tiro en la cabeza", detalló y agregó que los únicos datos que tienen son los dichos por la novia, quien solo alcanzó a ver que iban en una motocicleta de color roja.

La bronca e indignación de Carla es porque los asesinos no le sacaron nada. "No le robaron la moto, ni el celular ni billetera. Solo hicieron daño y se fueron. Nos destruyó la familia, Daniel era un chico trabajador, que no tenía problemas con nadie. Jamás robó, la moto se la había comprado con su trabajo. Todos los vecinos están muy dolidos", expresó.

El joven fue asistido por un policía retirado que justo pasaba por el lugar, pero que no pudo hacer mucho debido a la gravedad de la herida, por lo que dio aviso de inmediato a la Policía. En el lugar trabajó personal de Comisaría 20 de Parque Industrial y de Homicidios, así como la fiscal de turno.

Por el momento, desde la Fiscalía se informó que el hecho ocurrió el sábado a las 20:40, cuando la víctima y su novia, ambos de 18 años, circulaban a bordo de una moto de 110 cc. "En ese momento se les aparecieron otros dos en una moto de 150 cc, que les exigieron que se detengan bajo amenaza de arma de fuego para robarles la moto. Ellos se resistieron, el chico forcejeó y ahí le dispararon", indicaron desde fiscalía, de acuerdo a las primeras investigaciones realizadas.

Además. se detalló que tras el disparo, los atacantes escaparon en sentido norte y que se realiza un relevamiento de las cámaras cercanas para poder tratar de identificar a los agresores. En el mismo sentido, se expresó la familia de Daniel, que pidió a las empresas o comunidad si alguien vio algo, poder aportar la información a la causa.

La autopsia certificó que el joven murió producto de un disparo de arma de fuego en la cabeza y se determinó que el proyectil ingresó por la zona de la oreja izquierda y salió por la ceja derecha.