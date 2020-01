El imputado es César Díaz (39), quien producto de las lesiones que aparentemente se autoinflingió luego de cometer el femicidio y por los golpes que recibió por parte de vecinos que lo retuvieron cuando quiso huir, terminó detenido y fue trasladado al Hospital de Haedo.

Otra mujer asesinada: femicidio en Ituzaingó

Una fuente de la investigación indicó que la pareja estaba separada desde hacía unos tres meses y que ambos tenían una restricción de acercamiento perimetral aunque, de acuerdo con los primeros testimonios recopilados, en la práctica no se cumplía.

La vivienda donde ocurrió el crimen es la casa del padre de la víctima, quien no estaba presente porque está de vacaciones en su provincia de origen, Salta.

Si bien aún se investigan las circunstancias del hecho, el crimen se cometió en el porche de la entrada de la vivienda, delante del jardín, donde todo se inició con una discusión y terminó cuando Díaz asesinó a puñaladas a Ovalle.

"La víctima presenta múltiples heridas punzocortantes y el imputado también terminó con algunas heridas de arma blanca que estamos tratando de establecer si fueron producto de la lucha o si, tal como señalan algunos testimonios, fue un intento de suicidio", dijo una fuente judicial.

La misma fuente detalló que la pareja tenía dos hijas menores de edad en común, de 2 y 4 años, que estaban presentes en la casa, aunque aún no se determinó si fueron testigos del crimen de su madre.

Ovalle, además, tenía un hijo de 14 años con otra ex pareja, pero que el adolescente no estaba en el lugar del hecho.

Otro femicidio: mató a su ex y los vecinos lo atraparon

Una vecina que vive en la casa lindera y cuyo marido es uno de los dos hombres que retuvo a Díaz en el lugar del hecho, contó a la prensa que ellos estaban despiertos cambiando a su beba cuando escucharon "los gritos".

"Pensábamos que le estaban robando. Salió mi marido y volvió a agarrar el teléfono y me dijo 'el marido la mató'", relató la mujer.

La testigo confirmó que quienes detuvieron a Díaz para que no huya fueron su marido, quien además llamó a la policía, y "el chico de la esquina, que fue el que primero llegó".

La vecina confirmó que en la casa "estaban las nenas" pero que creía que "no vieron nada" y que su marido fue quien "las sacó tapadas" de adentro de la casa para que no vieran nada y las llevó a su casa.

"Las nenas no me conocían a mí y tuvieron que venir a mi casa. A Sabrina la conocía, era súper tranquila, pero no teníamos una relación. El chico (por el imputado) lo vimos vivir un tiempo acá", agregó la vecina.

Por último, la mujer reconoció que en un momento se acercó al presunto femicida y le dijo: "Ojalá que te mueras desangrado. Porque no te merecés otra cosa".

El caso es investigado por la fiscal Paula Hondeville, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 especializada en Violencia de Género de Morón, quien estuvo en la escena del crimen recolectando testimonios y dando directivas a la policía y a los peritos de Policía Científica.

LEÉ MÁS

Procesaron por corrupción a una diputada chaqueña de Cambiemos

Según el INDEC, hasta octubre los salarios registraron una caída del 9% en un año