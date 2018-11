Mató a su mamá por "inventarle" enfermedades

La joven estaba en silla de ruedas por padecer dolencias físicas y discapacidades mentales tras una dura infancia. Había sufrido un ataque infantil de leucemia, distrofia muscular, convulsiones y asma. Sin embargo, tras el hallazgo del cadáver de su madre, los oficiales demostraron que la menor no necesitaba la silla de ruedas y que no había tenido cáncer. La investigación determinó que Dee Dee padecía un síndrome de Munchausen, en la cual le asignó a su hija enfermedades ficticias. En 2016, en tanto, Gipsy se declaró culpable de asesinato en segundo grado y le dieron una sentencia de diez años de prisión. Pero el caso se volvió a levantar en los últimos días luego que la defensa del novio virtual de la joven asegurara que este era inocente y que no ayudó a planificar el crimen desde su hogar.