Mauricio Macri retuitió un mensaje de El Dipy para criticar al Gobierno

Hasta ahí no hay sorpresas para El Dipy, ya que viene siendo tajante en su opiniones políticas, totalmente opuestas a las del actual Gobierno. Lo que sí llamó la atención fue que el tuit figura como el último mensaje en la cuenta oficial de Twitter de Mauricio Macr, ex jefe de Estado.

mauricio-macri-tuit-el-dipy-1105901.jpg

En otro de los mensajes en su cuenta de Twitter, El Dipy arremetió contra los militantes del actual Gobierno que defienden sus políticas frente a la pandemia de coronavirus y publicó videos que incluyen recortes de entrevistas, cadenas, entre otros, del presidente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios del oficialismo.

"¿Militar esto en las escuelas?", se preguntó el cantante en un posteo que contenía un video que mostraba cómo cantaban "Hasta siempre, comandante", la canción dedicada al Che Guevara. En otro clip, se ven a niños en otra escuela respondiendo "el Día de la Lealtad peronista" cuando una maestra les pregunta qué día era mientras agregaba "educando al soberano".

https://twitter.com/dipypapa/status/1342947329691803649 Argumentos quiero eh.

Video 1 "alberto nunca miente" pic.twitter.com/kq1ngNUjJt — el Dipy (@dipypapa) December 26, 2020

"¡Ahhh no para! Ya sé. ¿Te gusta militar que te digan en la cara que roban y los seguís defendiendo? Faaa. Que lio en esas cabecitas", lanzó. Lo cierto es que, tras varios videos, El Dipy compartió un video de Juan Domingo Perón donde se expresaba en contra de quienes "no pueden producir ni siquiera lo que consumen. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no va a ninguna parte".

Con ese último mensaje, El Dipy fue categórico: "Yo sé que les duele la verdad, por lo menos con su líder Perón en algunas cosas estamos de acuerdo. No tendrían que estar enojados", ironizó, para luego agregar, "puedo estar hasta el año que viene con el hilo. Pero bueno. ¿Ya está? ¿Entendieron un poco? Listo. Cierro hilo….”, había dicho El Dipy.

Fue tanta la repercusión de los mensajes que El Dipy continuó con el hilo. “Voy a reabrir este hilo porque me quedaron muchas cosas y como los veo muy enojados conmigo a los que bancan a este gobierno, les dejo acá otras hermosas pruebas que militan a ladrones igual que ustedes, que son cómplices. Leer desde el principio para entender esto. Reabro hilo”, añadió el cantante, quien continuó videos con declaraciones de Alberto Fernández y otros miembros del Gabinete.

https://twitter.com/dipypapa/status/1342954327342780416 Militar esto en las escuelas? Parte 1 pic.twitter.com/02z3ZAgwV1 — el Dipy (@dipypapa) December 26, 2020

Los últimos dos posteos de Macri también fueron duras críticas hacia el Gobierno. El pasado 13 de diciembre, el ex mandatario arremetió contra el oficialismo y cuestionó el cierre del aeropuerto El Palomar a través de una durísima carta. “Si teníamos alguna esperanza de que podían haber vuelto mejores, ya no la tenemos", sentenció Macri en una extensa misiva 2.0.