Mbappé y Haaland, los nuevos herederos de Messi y Cristiano

Messi y Cristiano Ronaldo son la mayor referencia del fútbol mundial desde al menos unos 15 años atrás. La cantidad de títulos y premios individuales y colectivos que tienen entre La Pulga y El Bicho, no los tiene otro jugador activo o inactivo del fútbol. De hecho, de los últimos 14 balones de oro entregados en los últimos 14 años, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi suman 12 de dicho premio entre los dos (5 y 6 respectivamente) .

El francés de 20 años (Mbappé) y el noruego de 18 (Haaland) , marcaron 5 goles entre ambos para los partidos de Champions League que disputaron el PSG contra el Barcelona de Messi y el Borussia Dortmund contra un Sevilla que nunca se rinde y quedó con un poco más de vida que sus compatriotas catalanes. Por su parte, el francés (que ya es campeón del mundo a diferencia de Messi y Cristiano Ronaldo) anotó tres de los cuatro gritos del PSG, pero no solo en daño lo hizo en las mallas de la portería, sino que también dio un mega baile al centro y última línea defensiva del Barcelona, dejándolos totalmente desarticulado, sobre todo a Piqué y Jordi Alba.

Haaland-Mbappe.jpg Haaland y Mbappé, los sucesores de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Mientras que, Haaland, además de anotar dos goles de los tres que hizo el Borussia Dortmund a domicilio en la casa del Sevilla, también fue un dolor de cabeza constante para la defensa de los españoles que no encontraban la forma de frenar al noruego de 1.90 metros de estatura. Además, el mismo jugador declaró que se sintió inspirado al ver que Mbappé le metió tres al Barcelona de Messi y él quería hacer lo propio con su equipo.

Lo cierto es que, no tienen un camino fácil. Messi, aunque aún no consigue un mundial de fútbol con Argentina, tiene otros títulos y récords que suenan casi imposible de alcanzar, por ejemplo: 6 balones de oros, 5 botas de oro y el último recordó importancia que fue el máximo goleador con el mismo club superando al Rey pelé (casi nada). Cristiano Ronaldo, igualmente, aunque todavía no ha podido levantar una copa del mundo, ha podido figurar como campeón de Europa con Portugal, tres Champions League seguidas, 5 balones de oro, cuatro botas de oro y su último récord: máximo goleador histórico del fútbol en partidos oficiales con 764 festejos.

Desde España hay mucho interés en conseguir los fichajes de Mbappé y Haaland, ambos están dentro de los planes del Real Madrid para comprarlos en corto plazo. Tanto el francés como el noruego han comentado en varias ocasiones que sería un honor para cualquier jugador vestirse de blanco, así que, que no nos sorprenda cuando veamos a algunos de los dos o a los dos, vistiendo los colores de la Casa Blanca.