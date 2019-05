"Me da tristeza tener la misma sangre de Mauro"

“Lo que me hicieron en el Amalfitani no me lo olvido”, señaló Zárate en un mensaje que envió al programa radiofónico “Perros de la calle” de FM Metro para que fuese leído al aire.

“Después de jugar siempre gratis, de volver para pelear el descenso cuando nadie quería volver y yo llamaba a todos uno por uno para regresar. Aparte de dejar 28 millones de dólares con mis ventas”, agregó Zárate en su mensaje.

De esta manera, respondió a las críticas que recibió por su desempeño y declaraciones en La Bombonera. El domingo pasado fue abucheado por los hinchas de Vélez en el José Amalfitani y lo acusaron de “traidor” por haber firmado contrato con el club xeneize.

“Me da tristeza tener la misma sangre. La sangre te hace pariente pero la lealtad te hace familia. La traición, el engaño y la mentira forman parte de tu forma de ser”, escribió en su estado de whatsapp el hermano de Mauro, Roly, también ex delantero y figura de Vélez.

p31-f02-mauro-zarate-boca-festejo-velez.jpg

Otro de los que salió a matarlo fue el legendario José Luis Chilavert. “Mauro Zárate, Vélez es grande sin ayuda de los árbitros, te hubieras golpeado el pecho en la final en Madrid, desagradecido y fracasado”, lo destrozó el ex arquero.

No menos duro fue el otrora presidente de Vélez, Raúl Gámez, quien aseguró. “Me hubiera gustado que no se haga el tonto, tantos festejos, por respeto nada más. Él se equivocó en declararle tanto amor a Vélez y los pibes de Vélez se hicieron fanáticos de eso, se tatuaron la piernas, el pecho, brazos y lo fueron a buscar a Ezeiza como si fuera el ídolo más grande y no era así la cosa. Es un boludito cuando se porta así”. Tremendo.

Pero faltaba más, el último emblema velezano, Poroto Cubero echó más leña al fuego. “Mauro es un chico caprichoso que siempre pensó en él. La verdad es que se comportó muy mal y es un desagradecido con la gente de Vélez y un maleducado. La cabeza no le da”.

Único defensor

El ex zaguero de la selección argentina Oscar Ruggeri fue el único que lo bancó. “Estoy bastante de acuerdo con él, nadie sabe lo que se vive internamente. A mí me pasó”.

Zárate.jpg

--> La máxima traición que yo recuerde (*)

Lo que hace Mauro es poner más leña al fuego. Fue desmedido, para la tribuna de Boca y para generar ese amor que necesita que el xeneize le transfiera. Sabemos que Boca es grande pero no es para desmerecer a un Vélez que ha ganado copas internacionales, que las ha ganado afuera y muy bien y que de alguna manera no perdió estos dos partidos. Es difícil para el hincha de Vélez haber quedado afuera tras jugar tan bien. Es duro recibir esta agresión de Zárate, él sabía donde pegarle al hincha velezano. Es la mayor traición de un jugador que yo recuerde.

(*) Por Pablo Montanaro - Periodista de LMN y fana de Vélez