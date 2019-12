"Estoy con ataque de pánico. Me arruinó la vida, me humilló. Estoy entera por mis cuatro hijos, que son mi orgullo", sentenció la actriz en declaraciones al programa Nosotros a la mañana, que se emite por El Trece.

Terrible denuncia contraPablo Rago por abuso: habló la víctima

Basile, radicó la denuncia en la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad y ahora el Juzgado en lo Criminal y Correccional porteño número 54, a cargo de Walter Candela, investiga el hecho.

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido en 2015, en el departamento del actor.

"Fui a su casa porque me invitó, acordamos. Había química, nos besamos y estaba todo bien pero sucedió algo que no me esperaba. Me pidió una práctica sexual, me negué, se enojó, se puso agresivo, me insultó y hubo penetración no consentida. Yo me puse mal, me quería ir, pero él me maltrató (...). Sé que sólo él y yo sabemos lo que pasó", relató Basile.

Asimismo, sostuvo que fue asistida psicológicamente por personal del 137, la línea telefónica de asistencia a las víctimas de violencia familiar y sexual, y destacó cómo la trataron y la contuvieron.

Por el momento, ni el actor ni sus abogados hablaron de la acusación.

