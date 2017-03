"Me dijo que si sale de la cárcel me va a venir a matar"

Neuquén.- Daiana vive inmersa en una pesadilla desde que se separó de Juan Ernesto Calello, un joven violento que cumple con sus amenazas y que está preso en la U11 por matar al novio de su ex, Patricio Escudero. Hoy la joven está con custodia permanente porque dice que desde la cárcel Calello la mandó a atacar. “Tengo miedo de que me mate o que le haga algo a los chicos”, dijo a LM Neuquén la joven madre que quiere que el Estado la ayude a mudarse a otra ciudad.

“Si te veo con otro chabón, lo mato”, le dijo Calello a Daiana después de que la Justicia de Familia lo excluyera del hogar por los repetidos episodios de violencia.

La amenaza se hizo realidad el 29 de octubre pasado. Patricio Escudero, oriundo de Cipolletti, la fue a visitar a la casa, en la toma 2 de Mayo, y una vecina avisó a Calello de la situación. El violento cayó de madrugada y le asestó una puñalada mortal en el corazón a Escudero, delante de Daiana.

El joven se entregó y lo acusaron por femicidio transversal debido a que asesinando a Escudero buscaba hacerle daño a su ex. El caso va a juicio por jurado, que se realizará en la última semana de marzo.

Pero la historia no terminó con el agresor tras las rejas. “Desde la cárcel, Calello me llamó y me dijo: ‘Salgo de prisión y te mato. Si no, te voy a mandar a matar’”, contó ayer la joven a LM Neuquén.

“Denuncié las amenazas y me bloquearon en el celular para que las llamadas desde números privados no me ingresen”, detalló la mujer víctima de violencia.

Lo cierto es que las amenazas de nuevo se cumplieron. “Primero uno de los amigos de Calello me robó el celular. Yo estaba durmiendo y sentí un ruido, y cuando me levanté vi la puerta de la casa abierta y al amigo parado en la puerta con una tumbera”, recordó la joven.

Pero eso no fue todo. “Vino un amigo a visitarme y la vecina, que es amiga de Calello, entró a mi casa, me dio una piña en el hombre y me gritó ‘sacalo, sacalo’, por mi amigo. Ella cree que si no estoy con Calello, no tengo que estar con nadie”, detalló.

La joven se vio obligada a defenderse y tras tirarse de los pelos y caer al piso, la vecina se zafó, buscó un cuchillo y se lo clavó a Daiana en el brazo izquierdo.

El abogado de Daiana, Gustavo Lucero, pidió una custodia permanente para resguardar la seguridad de la joven.

“Mi nena de 4 años ya no quiere estar acá y mi nene de 8 ya está viviendo con mi mamá porque tiene miedo. Sólo pido que me ayuden a mudarme a un lugar seguro, yo no quiero vivir más acá. Esto no es vida. Estoy bajo amenaza y todavía falta el juicio. Es una pesadilla todo esto. Sólo pido que me ayuden”, suplicó la joven madre.

“La situación es muy grave y ante el riesgo de vida los fiscales atendieron nuestro pedido y ordenaron una custodia permanente para la seguridad personal de Daiana y sus dos pequeños hijos”. Gustavo Lucero. Abogado querellante en la causa del femicidio vinculado

148

La línea es provincial, gratuita y funciona las 24 horas, los 365 días del año. Se implementó en la primera circunscripción judicial que abarca las localidades de Neuquén, Senillosa, Plottier, Centenario, Vista Alegre, San Patricio del Chañar, Añelo, Rincón de los Sauces, Aguada San Roque y Octavio Pico.