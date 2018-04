"Me echaron del Rojo por exigir una fecha de pago"

Neuquén.- No son días tranquilos en Independiente. Mientras el ya confirmado en el cargo de DT superior, Diego Trotta, aguarda una reunión con el presidente Gastón Sobich para delinear los pasos a seguir de cara al próximo Federal A, se suscitó un conflicto entre el cuerpo técnico de la primera local y la directiva de Independiente que derivó en la abrupta salida del técnico de esa categoría, Andy Sarrocco, y de sus ayudantes, los profes Ale Zambón (también del equipo del Federal) y Jara. “Yo no me desvinculé, me desvincularon. Me fueron a buscar a Pacífico, donde llevaba 5 años y medio y estaba como coordinador. Estuve dos meses en condiciones lamentables de entrenamiento y demás, recién cobré medio sueldo a los 50 días de haber llegado a La Chacra. En ese contexto, el lunes decidimos no entrenar para exigir una respuesta del pago y por eso nos desvincularon”, explicó desencantado el propio Sarroco a LM Neuquén desde Buenos Aires, donde disputa un par de amistosos con la selección neuquina que tiene a su cargo y se prepara para los Epade. “En el primer mes de trabajo no aparecieron pecheras ni pelotas. Me reuní al principio con Juan Carlos Muñoz y Papi Dehais, ellos dos se presentaron y me dijeron que eran parte de la subcomisión de fútbol e iban a ser mis responsables directos. Hablamos del proyecto. Me preguntaron qué materiales necesitábamos. La idea era hacer un trabajo integral, respetar la línea de juego, intercambiar ideas con el entrenador del Federal A. Pero nada de ello se cumplió. Es un ambiente bastante tóxico, caldeado. Se maneja todo por ‘islas’ y sin organización”, cuestionó Sarrocco, y aclaró que Sobisch lo llamó molesto con la decisión y entonces vino el triste desenlace. “Siento angustia. Me sacás de Pacífico donde llevaba adelante un proyecto de años y ahora me echás por exigir una fecha de pago. Es triste que se manejen así pero, bueno, nada me sorprende”, lamentó el ahora ex entrenador de la primera local de Independiente. LMN intentó, sin suerte, comunicarse con el presi del Rojo para conocer su versión.