"Me estás encarando"

“Dale, hacelo”

Luego de ese ida y vuelta, Pampita reveló la reacción del público ante las versiones de un romance entre ellos: “Hay dos bandos, están las chicas que me esperan a la salida del programa y me arengan, me dicen ‘dale, hacelo por nosotras’; y están las otras, las que me dicen que es demasiado chico”

Sin quedarse de brazos cruzados, Occhiato luego insistió y continuó defendiendo su posición, preguntándole a Ardohain si no le daba más edad que la que realmente tiene. “Yo no creo ser chico para ella, ¿no me dan 30 años?”, insistía el muchacho, dejando todo en su intento por convencer a Pampita.

¿Qué piensa Flor Vigna de la supuesta relación entre Occhiato y Pampita?

Pampita hizo un rápido análisis de cómo vio a Occhiato

Pampita a solas con LAM ¿Le bajó el pulgar a Nico Occhiato?

Pampita estuvo ayer en el móvil de Los ángeles de la mañana y el conductor retomó el tema. “¿Qué percepción tuviste del encuentro en tu programa?”, le preguntó Ángel de Brito, haciendo referencia a la visita de Occhiato a Pampita Online. “Re educado, buena onda, muy correcto. Se enganchó hasta donde dio”, resumió la jurado del “Súper Bailando”.

De Brito continuó insistiendo sobre el peso de la edad (ella tiene 41 y el 26) y preguntó: “Más allá de esta tortuga de Occhiato, ¿te pesa la diferencia de edad si te invita a salir un chico más joven?”.

“Es demasiado joven. Si la edad empieza con 2, es imposible. No tengo tema de conversación y tampoco tengo energía para ir a los boliches. Arriba de treinta y algo tendría que ser”, aclaró la morocha.

Durante la entrevista, Mariana Brey intervino y opinó: “Creo que a partir de la teoría de Ángel (había dicho que a Pampita se le iluminan los ojos cuando ve a Occhiato) , él se entusiasmó un poquito”. Sin embargo, para Pampita “estaba medio obligado” por los grupos de amigos de WhatsApp, que lo “arengaban”.