LM Neuquén fue hasta la casa de Rodríguez, donde cumple con los cuatros meses de prisión domiciliaria que le dictaron tras condenarlo a tres años de prisión efectiva por el delito de lesiones graves. Mientras aguarda que la pena quede firme, el próximo 4 de septiembre, según lo estipula el Código Penal, ya habrá cumplido con el plazo mínimo de detención por lo que podrá solicitar la libertad condicional.

Rodríguez sólo había hablado en el juicio, donde pidió perdón tanto a Lautaro como a su familia, pero ahora aclaró: “No fue parte de una estrategia, yo estoy arrepentido desde la primera audiencia porque nunca tuve intenciones de hacerle semejante daño.

Embed

Nehuén Rodríguez fue condenado por lesiones graves a Lautaro. María Isabel Sanchez

¿Cómo ves a la distancia la agresión a Lautaro?

Yo sé que estuve mal, que me mandé una cagada, pero mi intención nunca fue dejarlo así, solamente lo quería parar. Todo este tiempo me ayudó a reflexionar mucho y me arrepiento de todo.

¿Qué consumiste esa noche y por qué reaccionaste así?

Consumí alcohol y droga, al momento de la pelea fue algo impulsivo donde no tuve tiempo de pensar y reaccioné así. Nunca antes me había agarrado a piñas y ni yo sé por qué hice eso.

Embed

¿Por qué lo golpeaste a él y no a otro?

Porque a él lo vi agrediendo y era como una amenaza para mis amigos.

Cuando lo viste a Lautaro durante el juicio, ¿qué sensación te generó?

Le quería pedir disculpas como lo pedí en el juicio, pero yo quería pedírselas de frente, que vea que estoy arrepentido. La fiscalía dijo que mi arrepentimiento no era sincero, pero yo estoy arrepentido desde la primera audiencia que tuve. Mi arrepentimiento nunca formó parte de una estrategia, yo estoy arrepentido.

p12-f02-lautaro.jpg

¿Qué pasa en vos cuando ves cómo le quedó la cabeza a Lautaro?

Me pone mal verlo así porque en ningún momento esa fue mi intención y gracias a Dios hoy está bien. Desde que caí preso pensaba en todo momento en que él estaba en coma y cuando me enteré de su mejoría me puse bien porque nunca tuve maldad. Sólo quería que él saliera. Yo siempre fui creyente y le pedí a Dios para que él evolucione y le dé fuerza a su familia.

La mamá de Lautaro dijo que justicia sería que vos tengas la cabeza igual que él.

Yo la entiendo a ella porque como madre no le gusta que su hijo esté así, pero también tiene que pensar que yo durante esos seis meses que estuve preso no la pasé para nada bien.

Si lo tuvieras de frente a Lautaro, ¿qué le dirías?

Si tuviera la oportunidad de charlar con él, frente a frente, le pediría perdón mil veces más y le ofrecería mi ayuda para lo que necesite.

Embed

--> Quiere seguir con su vida

“Yo soy un pibe de 18 años y está mal todo lo que hice. Fue mi primera cagada y todavía la estoy pagando. Quiero estar con mi familia, estar bien y si vuelvo a salir a bailar lo haré con más recaudos. Ahora quiero seguir estudiando y me estoy preparando para rendir dos materias el lunes. Pedimos una mesa para poder rendir en la casa así que van a venir los profesores a tomarme examen. Y si me dan la condicional en un par de meses, quiero hacer cosas para un bien mío y demostrarle a la gente que habló mal de mí y quería que yo me muriera en la cárcel que no soy el chico ese que ellos creían”.