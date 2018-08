"Me pegó ocho cachetazos y me dejó casi sordo"

“Sentí una invasión, lo planteé, no le cayó bien, y siguió. Y un día tenía que hacer una escena en la que me debía pegar, me pegó mucho de más y me dejó casi sordo, con el 30 o 40 por ciento menos de la audición durante un tiempo largo”, explicó el actor.

Durísimo: “Tuve que parar la grabación e ir al médico a que me vean el oído porque tenía un zumbido”, contó el actor.

Una tumba

A pesar de que los integrantes del panel del ciclo intentaron saber qué ficción estaba protagonizando en ese momento, o quién era su pareja, el galán se negó a revelar el nombre de la mujer. “La verdad, la pasé mal y me quedé con bronca. No fue un cachetazo, me pegó como ocho y en el libreto había uno o dos”, confesó Martínez.

“El oído me quedó zumbando y yo, mareado. No me caí al piso de pedo. Después, me pidió perdón: ‘¡Ay, perdón!’. ¿Perdón?”, cuestionó sobre las disculpas que recibió de la actriz.