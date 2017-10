"Me pidió que me desnudara y que adelgazara 7 kilos"

La ganadora del Oscar a la mejor actriz por El lado luminoso de la vida asistió a un evento organizado por la revista Elle y contó que cuando era más joven un productor le pidió que baje 7 kilos en dos semanas. “Me hizo desnudar en un casting junto a otras cinco mujeres que eran mucho más flacas que yo. Estábamos paradas una al lado de la otra con sólo una cinta tapando nuestras partes privadas”, relató la actriz. “Después de esa degradación y humillación, me pidió que use las fotos de mi desnudo para inspirarme con mi dieta. De alguna manera me engañé a mí misma y creí que eso era necesario para mi carrera”. añadió.

Tras perder el papel, la actriz decidió hablar con otro de los productores del film. “Él me respondió que no entendía por qué pensaban que estaba gorda, ya que creía que yo estaba perfectamente ‘cog...’”, recordó.

Un drama frecuente

A su vez, la actriz Reese Witherspoon reveló en el mismo evento que fue abusada por un director cuando tenía 16 años. “No fue un incidente aislado, he tenido múltiples experiencias de acoso”, dijo y lamentó que agentes y productores le pidieran que guarde “silencio”.