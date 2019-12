"Me queda pedir justicia por mi hijo, no se merecía esto"

"Mi hijo no era un delincuente, no tenía problemas con nadie. Sé que nada va a devolvérmelo, solo me queda pedir justicia por él y ser fuerte", confió entre lágrimas Marjorie, la madre de Daniel Rodríguez, quien fue brutalmente asesinado a golpes en el barrio Belgrano, a pocos metros de su casa.