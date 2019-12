La audiencia se llevó a cabo en la sala de juicio por jurados, la cual agotó la mitad de su capacidad sólo con la presencia de los policías acusados, por los que ahora se abrió una investigación por el plazo de cuatro meses. Los mismos fueron representados por ocho abogados y sólo dos estuvieron ausentes (con justificación).

En cuanto a la teoría del caso, el fiscal Marcelo Jara relató que las maniobras denunciadas datan desde el 6 de abril de 2016 y se extienden hasta el 5 de septiembre de 2019. Es decir, más de tres años de defraudación a la administración pública por parte de los uniformados.

En este sentido, el fiscal detalló que Cruz y Gajardo, “revistiendo el rol de funcionarios públicos con funciones dentro de la Policía de Neuquén, específicamente en la central de Monitoreo de Sistema Videocámaras, procedieron a realizar una serie de certificados médicos que entregaban por pedido a otros funcionarios policiales con la finalidad de certificar y justificar ausencias a la prestación de servicios con el consiguiente no descuento de dichos períodos laborales y el subsiguiente perjuicio a la administración pública policial”.

La mujer fue acusada de confeccionar 95 certificados truchos, cuatro de los cuales utilizó para justificar sus inasistencias, mientras que en el caso de Gajardo, se le formuló cargos por realizar nueve y utilizar cinco.

“Por razones personales necesitaba un certificado médico y mis compañeros me facilitaron el contacto de una persona que me lo podía hacer. El contacto se pasaba entre compañeros, como que era un médico que te hacía un certificado y vos pagabas”, describió Cruz previamente, en una entrevista con LU5 y LMN.

Por su parte, su abogado particular, Gustavo Lucero adelantó que propondrán un perito de parte para que haya otra compulsa caligráfica de parte de especialistas que no sean integrantes de la Policía, ya que sostienen que la agente que ingresó a la fuerza en 2017 no elaboró los certificados truchos.

Finalmente, luego de que la fiscalía detallara el accionar de cada uniformado, la jueza Estefanía Sauli resolvió acusar a Cruz por los delitos de defraudación especial doblemente agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y por ser funcionarios públicos (91 hechos en carácter de partícipe necesario y 4 como autora), falsificación de documento privado reiterado en calidad de autora de los 95.

A Gajardo, en cambio, le formuló cargos por los mismos delitos, pero en carácter de partícipe necesario 4 y 5 como autora por el delito de defraudación y como autor de los 9 por el delito de falsificación.

Mientras que los 33 efectivos restantes fueron acusados por el delito de defraudación especial doblemente agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y por ser funcionarios públicos y uso de documento privado falso.

