Ya estaba decidido desde el inicio del campeonato, este era el último torneo. Los años de básquet, el trabajo en paralelo, el tiempo que le restaba a la familia, la falta de descanso y querer estar a la altura para ser competitivo, un combo que pasó factura. “Ya a esta edad las piernas no responden como cuando eras chico, y sentí que en la temporada que viene no lo iba a poder hacer”, explicó.

Pero Luchi Alonso se despidió de la competencia como quería: “La Caldera estaba hermosa. No le pudimos regalar el triunfo a la gente, pero me retiré en el lugar más lindo y donde me crié”.

Alonso no exagera, sus padres lo hicieron socio del Rojo cuando tenía 6 años. Jugó al fútbol, al pádel, al tenis y a los 14 años empezó a ser asiduo en La Caldera y el básquet comenzó a formar parte de su vida. “Yo me la pasaba realmente en el club, me dejaban a las 2 y me iban a buscar a las 9 de la noche. Era otra sociedad, donde los mismos padres te cuidaban, andábamos todo el día en el club”, recordó.

Allí vio a jugar a Esteban de la Fuente, Mariano Aguilar, Ignacio Ochoa, Sebastián “Negro” Godoy y tantos más. Con algunos llegó a compartir plantel. “Llegar a jugar con todos ellos fue tocar el cielo con las manos. Yo siempre admiré mucho más a esas personas del club, a las que veía entrenar y dejar todo. Fue lo máximo que me pasó”, destacó el portador de la Nº 10.

“El básquet me dio más de lo que yo le di: me permitió hacer millones de amigos, formarme como persona, mi carácter, saber lo que es trabajar en un grupo y en pos de un objetivo, a aprender a ganar y a perder, porque esto es como una rueda en la que de repente estás arriba y después abajo. Le estoy eternamente agradecido al básquet”, destacó.

Tiempo de descanso

Ya avisó que no se le pasa por la cabeza ser entrenador pero sí dirigente -“valoro el trabajo que se hace en el club por estar jugando un torneo nacional”, dijo-, aunque más adelante, porque por ahora lo único que quiere es descansar y pasar más tiempo con su familia; y además, volver al polvo de ladrillo para jugar al tenis, su segundo deporte. “Le voy a dedicar más tiempo, en mis ratos libres va a ser primordial”, avisó Luchi.