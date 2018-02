"Me reuní con Macri porque somos amigos"

“Con respecto a los beneficios para Boca, están equivocados. Creo que hemos demostrado en lo futbolístico con una diferencia deportiva, por eso ganamos el campeonato pasado y vamos punteros. Estoy muy tranquilo con lo que hace Boca y con el comportamiento de dirigentes, jugadores y cuerpo técnico”, dijo en conferencia de prensa.

Barros Schelotto pidió “dejar en paz a los árbitros” y “garantizar tranquilidad” de cara a la Supercopa frente a River del próximo 14 de marzo, partido en el que se generó un clima enrarecido por las críticas de diferentes frentes. También se refirió al almuerzo que mantuvo el lunes con el presidente de la Nación, Mauricio Macri. “Sigo mi vida normal y no tengo algo que ocultar. Por eso me junté con un amigo a comer al mediodía. Y él tampoco tiene algo que ocultar. Si tuviésemos algo que ocultar lo hubiéramos hecho y nadie se hubiese enterado. No esperé tantos comentarios sobre eso, porque no ocultamos nada”, explicó.

Las críticas de Angelici

Además, habló sobre el nivel futbolístico de su equipo, que más allá de estar puntero desde hace más de 400 días, fue cuestionado por su presidente, Daniel Angelici. “En los últimos dos partidos no jugamos bien, aunque ganamos. Rescato la actitud. Es cierto que para ganar la Libertadores tenemos que ser superiores a los rivales”, admitió.