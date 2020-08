"Me siento mejor que cuando era campeón del mundo"

El ex campeón dijo sentirse “ mejor que cuando era campeón del mundo” y hasta desafió la célebre observación de Jack Dempsey quien alguna vez dijo que "en el boxeo jamás se vuelve", señalando sobre este punto que, si bien “es interesante” la afirmación “es más bonito el desafío de saber si eso es verdad en estos tiempos. Puede que sea una realidad de principios del siglo pasado. Lo comprobaré cuando esté arriba del ring. Además, creo que uno se retira cuando hay un quiebre. Un quiebre dentro del ring. Pero este desafío, ¡es maravilloso!, tiró redoblando la apuesta.

Acorralado por numerosos lesiones en el tramo final de su carrera cuando acuso lesiones de rodilla, contó que se encuentra mejor. “A mis piernas les doy un puntaje altísimo. Mi preparador físico, David Navarro, es un animal, una máquina. Mi respuesta es espectacular. Todo el trabajo físico que hacemos gira en torno a mi pierna derecha, la lesionada. La lesión sigue estando, la rodilla está artrósica, pero todo lo que hicimos fue para fortalecer y generar una respuesta inmediata. Conseguimos equilibrio y a partir del equilibrio vino todo lo demás, así que de 1 al 10, pongo un 11. Mi mentalidad también es espectacular. No tengo disciplina, prolijidad y orden: tengo pasión y amor propio. Y ahí mismo está mi corazón”, señaló.

image.png

Maravilla Martínez contó que se encuentra mejor que hace dos años cuando también intentó el regreso. "Un par me apoyaron, pero no creían del todo. Por los dolores. Pero eso fue un desafío fantástico. Encendió la mecha. Hoy no se sorprenden de verme tan bien ninguno de los que han estado cerca de mí en los entrenamientos. Mi respuesta estuvo ahí y está ahí”, recalcó.

Sobre su momento y las ganas de volver hacer historia dijo: "En estos momentos tengo otra filosofía para mi vida. Sueño con hacer grande cada pasito. No sueño con hacer algo extraordinario. Si aparece, aparece. Quiero hacer extraordinario las pequeñas cosas que hago cada día. Se ha elevado el promedio de vida y también se eleva la vida deportiva, la vida atlética, la de un competidor. Veo la vida diferente, por eso los objetivos son diferentes. Me gusta este momento que estoy viviendo, más allá de lo que pase en el combate. Aunque sé que voy a ganar. ¿Hacer historia? No sé. Disfruto y boxeo para mí. Estoy aprendiendo a mirar a mi interior”, opinó.

Sobre la edad afirmó “tengo 45 años, es verdad, bien puestos. En realidad 45 y medio. Mi edad metabólica, según un estudio que me hicieron hace poco, es de 26 años. En los entrenamientos he tenido una mejoría brutal. La respuesta física y mental está a la altura del más alto de los niveles, por encima de mis últimos tres combates, incluido el de Chávez Júnior, por supuesto. Se juntan algunos detalles. La edad de mi mentalidad, lo que da la experiencia, es fantástica. Cuando hace tres años comenzaron las lesiones, mi equipo se había quebrado, comenzaron los momentos feos. Una cosa llegó de la mano de la otra. Hoy, en cambio, no tengo lesiones. Me lesionaba cuando estaba a disgusto de cómo vivía. Ahora estoy a gusto”, explicó.

“Mi máxima motivación – agregó- soy yo mismo. Te vas del boxeo cuando el boxeo te echa. Me habían echado las lesiones. Cuando pasaron las lesiones y superé unas cosas brutales, cambió todo. El médico llegó a decirme que podían amputarme la pierna, o morir. Llegué a tomar morfina para vivir. Toqué fondo. Y el fondo me hizo fuerte. Ahí está el poder. Sin dolor, no hay superación ni desafío. La derrota te hace mejor y te enseña. El triunfo es el Diablo. Recuperarme del dolor y desafiarme, ese es mi Dios, aunque con el debido respeto, estoy escribiendo un monólogo de humor y digo que en algún momento me gustaría tener entre las cuerdas a Dios. Para conversar un cachito”, concluyó.