Megabanda: ahora, el Penche se quedó sin la domiciliaria

Cuando fueron a corroborar las instalaciones, comprobaron que no había buena conectividad y no estaban dadas las condiciones de salubridad necesarias porque en el lugar también vivía un adulto mayor.

La novedad del fallo del Tribunal de Impugnación de Río Negro se conoció ayer y representa un baldazo de agua fría para el resto de los condenados que se ilusionaban con el otorgamiento de las domiciliarias en el marco de la pandemia por coronavirus.

La prisión domiciliaria otorgada a Muñoz se derivó de un reclamo de sus defensores particulares y un pronunciamiento a favor de los jueces Alejandra Berenguer, Laura González Vitale y Marcelo Gómez.

La resolución sorprendió a la fiscalía y a la querella porque un día antes, el 28 de abril, se la habían negado a Sandro Gerez Derves y Oscar Meneses, otros dos integrantes de la megabanda.

Por este motivo, los acusadores no dudaron en impugnar la decisión del tribunal cipoleño. Y el trámite fue más que acertado porque los magistrados con asiento en Viedma ratificaron la validez de la solicitud y consideraron que era un planteo "admisible".

A la hora de las definiciones, los jueces viedmenses fueron muy duros con sus pares cipoleños y aseguraron que la resolución que adoptaron "no está dictada con fundamentación razonada y legal. Observamos que existe una infracción a la regla del principio de logicidad".

Otro punto que no dejaron pasar por alto es el castigo que debe purgar el Penche Muñoz por sus delitos, 20 años de prisión, por lo que existe un riesgo latente de que intente fugarse.

29 días estuvo vigente la prisión domiciliaira para el Penche

En ese plazo, Muñoz brindó el dato de una vivienda y cuando la fueron a cotejar comprobaron que no tenía buena conectividad como para que funcionara correctamente la pulsera o tobillera electrónica y además había un adulto mayor, por lo que no cumplía con las condiciones estipuladas por la pandemia. Además, Muñoz no estaba en el grupo de riesgo de COVID-19. Por ese motivo, nunca abandonó la cárcel.

LEÉ MÁS

Delataron a un ladrón con inhibidor que merodeaba autos

Hijastro le pegó con un caño, quedó inconsciente y perdió un dedo

Lo apuñaló su sobrina en un intento de defender a su papá