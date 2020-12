Mendoza hace seguimiento a los vacunados con la Sputnik V

"En la medida que no haya complicaciones, más personas aceptarán vacunarse", indicó Sagas a Clarín. Fueron 30 personas, todos profesionales de salud, los que recibieron de primero la Sputnik V en la provincia de Mendoza.

Jorge Lanata hizo un descargo por la Sputnik V

Jorge Lanata realizó una denuncia pública a través de su programa en Radio Mitre. El periodista apuntó contra el gobierno por la llegada y distribución de la Sputnik V en la Argentina. Destacó que en Rusia, país donde fue desarrollada, la Sputnik V se encuentra todavía en fase 3.

"Con la vacuna es terrible como lo están manejando. Yo dije algo que aún sostengo: las vacunas se dan cuando están autorizadas por los países que las hacen", dijo Jorge Lanada sobre la Sputnik V en radio Mitre. Aprovechó para lanzar una dura acusación al Ejecutivo, que apunta a que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) es manipulada por kirchneristas.

"No la autorizó la FDA porque Rusia no la presenta, ni fue autorizada por la Comisión Europea y los países donde se están aplicando son Rusia y Biolorusia, que no les queda otra", advirtió Jorge Lanata sobre la Sputnik V autorizada en Argentina únicamente por la Anmat.

"Siempre dije que me daría la vacuna porque las vacunas no tienen ideología, pero las vacunas tienen que estar terminadas y no ser vacunas por la mitad", reforzó Jorge Lanata.