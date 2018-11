“Es el partido a ganar y el momento de hacerse fuertes en casa, por más que hace mucho que no perdemos. Todos los partidos cometemos errores individuales, hay que achicar ese margen de error”, expresó el entrenador del conjunto neuquino, que no gana hace cuatro fechas. La última victoria fue de local ante Sol de Mayo, un agónico 1-0, con gol de Hernán Azaguate.

“Merecemos más puntos de los que tenemos, pero no hay que lamentarse más. Se vienen Ferro, Madryn y Sansinena y la idea es sacar siete puntos de esos nueve para no empezar a sufrir”, analizó el ex defensor central.

Trotta fue autocrítico tras el 1-1 ante Deportivo Roca, el viernes en el estadio Luis Maiolino. El Rojo ganaba 1-0 y el Naranja lo empató sobre el final: “El empate de Roca sobre la hora del otro día no fue un balde de agua fría, fueron diez baldazos de agua fría para nosotros. Hay que sostener el buen rendimiento los 90 o 95 minutos que duran los partidos”, sostuvo el DT.

Mañana, la fecha la completarán Cipolletti-Deportivo Roca, Sol de Mayo-Deportivo Madryn y Villa Mitre-Alvarado. Libre quedará Sansinena de Cerri.