Mérgola dijo que "no quiso matar" a Rodríguez y reiteró su versión

En la tercera y última jornada de juicio contra Maximiliano Mérgola por el crimen de Ernesto Rodríguez, el acusado reiteró su versión de los hechos a pesar del cúmulo de evidencia en su contra y aseguró: "Yo me defendí, no lo quise matar" . Una última prueba de ADN presentada por la fiscalía terminó de completar la teoría presentada. Los jueces darán a conocer su veredicto hoy a las 12.

En sus alegatos de cierre, la fiscal Eugenia Titanti y el querellante Alejandro Bustamante insistieron en que toda la evidencia y testimonios presentados no hicieron más que "acreditar el dolo homicida" y solicitaron que Maximiliano Mérgola fuera declarado responsable por "la muerte violenta e injustificada" de Ernesto Rodríguez y el posterior intento de robo a un comercio a tres cuadras de la escena del crimen, sobre calle Bahia Blanca, donde fue detenido la mañana del 9 de julio de 2019.

Por su parte, la defensa insistió en su propia hipótesis, asegurando que su defendido se defendió de un ataque de Rodríguez y accidentalmente lo mató por estar bajo el efecto de la droga. Por esto, insistió en que se lo declare culpable de homicidio en exceso de la legítima defensa.

La última pieza del rompecabezas

La última testigo en exponer el día de la fecha fue una profesional bioquímica del Laboratorio Central que efectuó el análisis de ADN solicitado por la parte acusadora de una serie de elementos incautados al momento del hecho: prendas de vestir de la víctima y el presunto asesino, hisopados levantados de la escena del crimen, un cuchillo encontrado allí también y fragmentos de pelo en la mano de la víctima.

Tanto en las prendas de vestir del acusado como en el cuchillo, en la segunda jornada de juicio se informó que los objetos tenían presencia de sangre por salpicadura, lo que apuntaba a que la misma perteneciera a Rodríguez. Esto fue finalmente comprobado con el análisis de laboratorio. Los hisopados de la escena también verificaron la presencia de sangre de la víctima, y ni un rastro de material genético del imputado que apunte a probar sus dichos.

Algunos rastros de semen también fueron encontrados en la ropa; en las prendas de la víctima se comprobó que pertenecían a sí mismo, y en la vestimenta del acusado también se halló sólo su propio fluído. La perito explicó que no era posible determinar la data de las mismas.

Finalmente, el pelo encontrado en la mano de Rodríguez también era de sí mismo.

Evidencia contra Mérgola

Previo a los alegatos finales de las partes, el acusado pidió tomar la palabra para reiterar su versión y relató: "Esa mañana yo volvía de comprar. Me lo crucé, él me empezó a decir cosas, me atacó y yo me defendí, no lo quise matar". Además, agregó que sólo recuerda el episodio "por partes" y que había consumido pastillas.

A pesar de esto, cabe recordar que a lo largo de las tres jornadas, no sólo la fiscalía probó la autoría en manos de Mérgola (quien aún así nunca la negó), sino que las pericias comprobaron que el alto nivel de alcohol en la sangre de Rodríguez canceló cualquier oportunidad de defensa y por lo tanto también de ataque. De hecho, todos los peritos concordaron en que no habían signos de forcejeo ni lucha en el lugar.

El cuchillo que Mérgola y su equipo defensor señalan como arma en manos de Rodríguez no contenía rastros de sangre del acusado y éste último tampoco presentaba heridas compatibles con su versión (en la oreja y en el cuello).

Por último, un examen médico realizado al entonces detenido la tarde del 9 de julio arrojó resultados negativos tanto para alcohol como para drogas, otra falencia en su relato. El médico forense que se expidió acerca del informe aseguró que dadas las pocas horas transcurridas desde el hecho, cualquier presencia de sustancias se habría manifestado en el análisis.