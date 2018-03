Messi: "A la gente no le debemos nada"

En referencia a esta "herida abierta" que Argentina tiene con tres finales perdidas, la Pulga indicó "nosotros dimos el máximo siempre, llegamos a tres finales. Y no se dio porque Dios no quiso".

"La verdad que éramos poquito ahí en Ecuador. Todo el que sume y quier lo mejor para la Selección es bienvenido y más el Cabezón con lo que es para la Argentina".

En sus declaraciones a la prensa el astro rosarino se refirió a sus sensaciones cuando la Selección cayó ante Alemania por la final de Brasil 2014. "Imaginate si hubiésemos sido campeones del mundo. Hubiese cambiado todo para todos. Y fuimos merecedores, porque tranquilamente podríamos haber ganado nosotros" se lamentó Lío.

"Es una verdad lo que dijo Dybala, en la Juventus juega en la misma posición que yo"



"Pensé muchas veces cómo hubiese sido si éramos campeones del mundo"

Pero lejos quedaron con la frustración de aquellas tres oportunidades de coronarse con la albiceleste, la Pulga espera que la Copa del Mundo sea una suerte de revancha. "Habiendo estado tan cerquita, es una decepción para nosotros mismos y queremos saldar esa deuda en Rusia".

Respecto del principal enigma que tiene el once titular de la Selección, el entrenador Jorge Sampaoli expresó "se probó ayer, ha probado hoy y está bien, no creo, salvo que haya un proceso inflamatorio, que haya ningún inconveniente para que juegue" y agregó "hoy entrenó normal, con el grupo, así que está ok para jugar".

