Messi: "dependerá de cómo me vaya en Rusia"

Además, reveló quiénes son sus candidatos a quedarse con el título. “Brasil, España, Alemania, Francia, Bélgica, que por ahí no se la nombra tanto pero tiene jugadores muy buenos”, aseguró el 10, que sorprendió al mencionar al conjunto belga, que tiene una “generación dorada” de jugadores con exponentes como Lukaku, De Bruyne, Kompany y Hazard.

Otro de los aspectos a los que hizo referencia el crack culé tiene que ver con las finales perdidas y con cómo asimiló estos golpes el plantel. “Pasamos momentos complicados también con la prensa y la gente de Argentina, por la manera de ver lo que habíamos hecho nosotros y no valorar las tres finales, porque no es fácil llegar a la final. Y si bien ganarlas es importante, estar ahí no es fácil”, lanzó la Pulga.

Este es quizá alguno de los motivos por el que la estrella del Barcelona asume que su futuro en la Albiceleste luego del Mundial no está asegurado y, según sus propias palabras, “dependerá de cómo nos vaya, de cómo terminemos”.

5 son los candidatos para Lio: Alemania, Francia, Bélgica, Brasil y España.

Los 23, en práctica abierta

Hoy por la tarde, con Enzo Pérez en sus filas, el elenco nacional tiene previsto una práctica a puertas abiertas para que los hinchas puedan observar a los jugadores.

Los simpatizantes podrán ingresar mediante un ticket limitado que reparte la FIFA.

¿La cuarta será la vencida?

El Mundial de Rusia será la cuarta competencia de este tipo que afronta Messi (ya estuvo en 2006, 2010 y 2014). Los jugadores con más presencias son Gianluigi Buffon (Italia), Lothar Mathaus (Alemania) y Antonio Carvajal (México) con 5.