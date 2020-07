Messi fue el goleador y máximo asistidor, pero no está feliz

El rosarino, que alcanzó los 25 goles en el campeonato, fue titular y marcó el 2-0 y el 5-0 de Barcelona, para apabullar a Alavés, donde también jugó desde el inicio el defensor argentino Lisandro Magallán.

El 10 también asistió a Ansu Fati para el gol que abrió el marcador y llegó a las 21 asistencias en la temporada. El resultado lo completaron el uruguayo Luis Suárez y el portugués Nelson Semedo.

Messi no sólo fue el goleador del torneo, por séptima vez en su carrera, también superó otro registro, el de su ex compañero Xavi Hernández, quien había dado 20 asistencias en la temporada 2008/09. Esto quiere decir que de los 86 goles que hicieron a Barcelona el equipo más goleador de la competencia, Messi participó de 46, más de la mitad.

https://twitter.com/DataRef_/status/1284894950119870470 Fin de una nueva temporada de Lionel Messi en #LaLiga:



- 33 partidos.

- 32 como titular.

- 25 goles.

- 21 asistencias.

- 2 dobletes.

- 2 hat-tricks.

- 1 póker.

- Participó en un 52% de los goles de #Barcelona .



Máximo goleador y asistidor del torneo pic.twitter.com/4sPNnMejd5 — DataRef (@DataRef_) July 19, 2020

No obstante, los 82 puntos no alcanzaron para pelear hasta la última fecha por el título que les arrebató Real Madrid en la parte final. Los catalanes dependían de sí mismo para festejar otra liga, luego de reiniciar el torneo tras el parate por la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus. Pero el Barsa no estuvo a la altura para defender esa ventaja mínima que lo separaba del combinado merengue.

Messi lanzó una crítica generalizada el jueves pasado, pero este domingo, decidió bajar la intensidad de sus declaraciones, pensando en el partido por los octavos de final que se vienen frente a Napoles, el 8 de agosto.

"Lo personal es secundario, siempre dije que los premios individuales son siempre lo de menos. Me hubiese gustado que venga acompañado de la liga", expresó Messi en declaraciones al canal oficial de Barcelona luego del doblete.

https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/1284897371399356416 "La actitud del equipo y el compromiso es el camino a seguir." Leo #Messi pic.twitter.com/GSoozrlxdK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 19, 2020

"Nos vamos a jugar cosas importantes y no hace falta llevar brazalete (de capitán) para darse cuenta de lo que hicimos. Somos conscientes que debemos ser mucho más regulares. Como dijo el técnico, tuvimos partidos buenos o minutos muy buenos pero hay que mantenerlos los 90 minutos y todos los partidos", remarcó en referencia a las últimas declaraciones de Quique Setién.

"Hicimos nuestra autocrítica puertas adentro, como tiene que ser, y nos dimos cuenta de un montón de cosas. No hicimos una gran temporada a nivel de juego y de resultados", reconoció Messi.

"Hoy dimos un paso importante en actitud y compromiso, lo primero que hay que tener porque en ganas no nos puede ganar ningún equipo", remarcó.