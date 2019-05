-“La eliminación ante el Liverpool fue un partido muy similar a lo de Roma, donde entramos y rápidamente nos hacen un gol, empieza a trabajar la cabeza, que no puede pasar lo de Roma otra vez, reaccionamos bien, porque el primer tiempo no fue malo del todo, pero en el segundo no competimos, solo hubo un equipo dentro de la cancha, ese fue el mayor error. Lo peor y que no podemos perdonar es que no competimos. Nos dejamos pasar por arriba. Te puede pasar un año, pero no dos. Todos deseábamos estar en esa final”.

-“No prometí traer la Champions, dije que haríamos todo lo posible. Tenemos que pedir perdón por no haber competido para jugar la final”.

-“Nunca dudé de continuar en el Barcelona. También he tenido muchas decepciones con Argentina y, sin embargo, lo sigo intentando y quiero seguir intentándolo. Que caigamos en Champions no me hace pensar en dejar el Barça. Para nada”.

-“De la posible incorporación de Antoine Griezmann es algo de lo que no voy a opinar”.

- “Hablamos poco de la Copa América con Vidal. Sí lo hicimos cuando fue el sorteo, pero después de este último partido no comentamos más sobre lo que puede llegar a pasar en la Copa. El tuvo un año espectacular y fue muy importante para el Barcelona”.

