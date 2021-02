Messi seleccionado como mejor jugador de la década

Es importante destacar que los encargados de seleccionar a los más destacados exponentes del balompié mundial son miembros de la citada federación, quienes se encuentran repartidos en más de 150 países.

Los mejores futbolistas de la década

Lionel Messi Argentina

Cristiano Ronaldo Portugal

Andrés Iniesta España

Neymar Brasil

Sergio Ramos España

Manuel Neuer Alemania

Robert Lewandowski Polonia

Gianluigi Buffon Italia

Zlatan Ibrahimovic Suecia

Luka Modric Croacia

¿Messi seguirá en el Barcelona?

Aun la fanaticada del Barcelona sigue a la expectativa de cual será el destino de Messi luego que finalice su contrato con los Culé. Sin embargo, Joan Laporta, quien apuesta a ser el próximo presidente del club azulgrana ha asegurado que “la pulga” podría no dejar el equipo.

“Estoy convencido de que Leo se quiere quedar. Por el cariño y respeto mutuo que nos tenemos. Leo siempre ha dicho “todo lo has cumplido”. Quiero seguir teniendo esa credibilidad, quiero que si le digo algo, lo voy a cumplir. Porque Messi no se guía por el dinero, si fuera por eso tuvo muchas ofertas... Leo, su familia, no se guían por eso, es un profesional y quiere sentirse valorado. Conmigo se ha sentido, quiere seguir ganando, disfrutando su vida, una propuesta deportiva acorde”, señaló Laporta en declaraciones recogida por la prensa especializada.