Messi: solo 160 minutos en 80 días y muchas lesiones

Muy poco, y encima los años pasan para él como para todos (tiene 32). ¿Lo pondrá seguir disfrutando la Selección intacto? Es algo que preocupa a todos, no sólo al Barcelona.

El parte médico

El capitán del Barcelona sufrió una “elongación” en el muslo izquierdo tras recibir un golpe en el partido liguero contra el Villarreal (2-1), a una semana de recibir al Inter en la Liga de Campeones. Mientras tanto, se filtró un video que muestra el lamento y la resignación de La Pulga tras padecer una nueva lesión: “No me puedo romper, no me puedo romper”, se leyó de sus labios lo que le decía amargado a los médicos del Blaugrana que lo asistían. El equipo azulgrana no adelanta el posible tiempo de baja de su capitán, limitándose a afirmar que “su evolución marcará su disponibilidad”. Sin embargo, todo apunta a que será baja el sábado en el encuentro liguero contra el Getafe y es seria duda para el partido de Liga de Campeones contra el Inter el 2 de octubre.

Messi se retiró el martes en el descanso del partido contra el Villarreal en su primera aparición como titular después de haberse recuperado de la lesión muscular que sufrió en el gemelo de la pierna derecha el 5 de agosto en su primer entrenamiento con el equipo.

El capitán azulgrana tuvo que ser asistido en la banda a la media hora de juego tras recibir un golpe, pero el astro argentino aún aguantaría hasta la pausa.

Tras el partido, el técnico Ernesto Valverde trató de mostrarse tranquilizador: “Tenía una pequeña molestia en el aductor y por precaución hemos decidido no arriesgar”, comentó.

