"No me puedo romper", el lamento de un desesperado Messi tras otra lesión

El capitán del Barcelona Lionel Messi sufrió el martes una "elongación" en el muslo izquierdo tras recibir un golpe en el partido liguero contra el Villarreal (2-1), a una semana de recibir al Inter de Milán en la Liga de Campeones. Mientras tanto, se filtró un video que muestra el lamento y la resignación de La Pulga tras padecer una nueva lesión: "no me puedo romper, no me puedo romper", se leyó de sus labios lo que le decía amargado a los médicos del blaugrana que lo asistían.