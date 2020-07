Messi, un crack con varios Lios con los DT ¿y conflictivo?

¿Tan crack dentro del campo como conflictivo afuera? Mientras España y el mundo del fútbol se ven sacudidos por los rumores de que Messi no está cómodo en Barcelona y pretende marcharse del club, el desplante que protagonizó la semana pasada con un asistente del técnico y la contundente declaración de Eernesto Cherquis Bialo, ex jefe de prensa de la selección e íntimo amigo del Coco Basile agrandan la fama de líder negativo que algunos le endilgan y de ser “una piedra en el zapato de los técnicos”. Hasta hay quienes por estas horas lo acusan de haber participado en algún boicot a un entrenador.

“Basile en su momento se fue porque olfateo algo. Un técnico sabe cuando un equipo quiere ganar y cuando intenta no perder, algo que parece lo mismo pero no es igual. Maradona tenía de yerno a Agüero, el compañero de habitación del Kun era Messi. Entre ellos hablaron con Heinze que les dijo que eran chicos para esas cosas y dejaron todo en sus manos. El Gringo habló con Gago, sumado al pedido de Agüero se fue gestando, y en el partido con Chile, Basile se dio cuenta que ese equipo quería un cambio de aire. Entonces, dio un paso al costado y dejó libre el cargo que luego asumió Maradona”, reveló el periodista en radio La Red.

messi-basile.jpg

Ese Messi ya tenía ascendencia y poder en la selección. Diego pasó sin pena ni gloria y luego llegaron los ciclos exitosos y durareros de Sabella y Martino, más allá de las derrotas en las finales. Con Alejandro el 10 confesó hace poco que fue con el que mejor se sintió. Y con Martino tampoco se llevó tan mal. Pero hubo un aspecto que llamó la atención: ni él ni nadie salió a pedir por sus continuidades. “Ni siquieran se comunicaron con ellos para despedirse”, dijo una fuente.

messi-sampaoli.jpg

Menos aún se la jugaron por el Patón Buza, que llegó más tarde y al que la famosa “mesa chica” le habría bajado el pulgar. Lo tildaban de “viejo, quedado en el tiempo y de no tener experiencia europea”, contó alguien por lo bajo. Al parecer, las estrellas con Lio a la cabeza lo ignoraban. Peor aún la pasó Sampaoli, quien casi es destituido por los referentes en un cuarto de hotel en Rusia 2018 previo al decisivo partido con Nigeria. El pelado tuvo que irse por el magro Mundial y no tardaron en aparecer las críticas y hasta burlas (hace poco el Kun) de sus ex dirigidos, con los más allegados al 10 a la cabeza. En la selección, así como en el Barcelona.

messi-barcelona.jpg

En el culé, donde es amo y señor, Lio también más de una vez entró en roces y muchos lo acusan de abusar de su condición de intocable. Ahora, cuentan, estaría disgustado con esta dirigencia entre otras cosas porque “pidió a Neymar y trajeron a Griezmann”. Malestar que según sus detractores se nota en el campo, “no le pasa la pelota dicen”. Compinche de Suárez, la dupla sudamericana manda en la cancha y en el vestuario... Y ahora, por si fuera poco, tras el escándalo con el asistente de Setién, se habla de que Messi y los referentes hacen la movida para el desembarco de un ex compañero, Xavi al banco de suplentes. ¿Mucho Lio?

Posibles destinos

Existen varios posibles destinos, como su primer amor Newell’s aunque suene imposible, el equipo de David Beckham en la MLS y algunos de los clubes más ricos de Europa, sobre todo el Manchester City.