Metrobús: no se podrá girar a la derecha en el centro

Alejandro Nicola, secretario de Coordinación e Infraestructura de la ciudad, confirmó este miércoles que está previsto en esta etapa de prueba educar a la población con las nuevas modalidades del tránsito.

“Vamos a estar indicando a todos los que pasen con vehículos y cometan alguna infracción. Si bien no va a ser punitivo, no va haber multas, sí vamos a frenarlos para indicarles que ya no se puede doblar a la derecha”, explicó el funcionario.

De esta forma la comuna va a implementar la última etapa del Metrobús que alcanza las calles más céntricas de la ciudad donde se utilizarán los carriles preferenciales para agilizar el transporte público.

Desde la esquina de Colón y Belgrano la línea amarilla que marca los carriles preferenciales ya está a pintada hace rato. Fue la gestión de Horacio "Pechi" Quiroga la que realizó la mayor parte de esta obra. Con esta prueba los automovilistas van a tener que cambiar sus hábitos y planificar su desvío en la calle siguiente.

Recorrido por carriles del metrobus centro (8).jpg Actualmente en los carriles preferenciales aún se estaciona. Sebastian Fariña Petersen

Esta situación podría crear demoras en el tránsito sobre estas calles que son céntricas y donde además hay varios comercios e instituciones a donde los vecinos estaban acostumbrados a llegar y estacionar en la puerta.

Por ejemplo, sobre la calle Belgrano está el Consejo Provincial de Educación (CPE), luego el CEF, hay hoteles más en el centro y muchos comercios en todo el tramo.

Con la implementación de la última etapa del Metrobús los automovilistas solamente van a poder estacionar sobre la izquierda y seguramente hacer algunas calles de más hasta llegar a destino.

Nicola explicó que para llevar adelante este cambio se realizó un estudio que se pondrá en práctica ahora con miras en mejorar el reordenamiento del tránsito en la ciudad.

Por su parte, Mauro Espinosa, explicó a LM Neuquén que ya tienen todo listo para poder a comenzar con la implementación en “marzo” de los carriles preferenciales.

“Como toda implementación lleva un proceso, tenemos estipulado una estructura de ir cumpliendo etapas”, manifestó el funcionario quien sería el encargado de poner en práctica lo que sale del área de Obras del Municipio.

Durante esta etapa de prueba Espinosa explicó que van a tener en cuenta lo que opinen desde el transporte público para justamente intentar mejorar el servicio.

“Lo que se hace es una puesta a punto, hacemos pruebas con los vehículos, luego opinan los choferes, y los que usan el carril preferencial y vemos cómo se logra insertar en la sociedad los cambios en el tránsito”, destacó.

El funcionario explicó que están teniendo en cuenta el impacto que tendrá la medida ya que involucra automovilistas, pero también comerciantes, el tránsito hacia los colegios. “En marzo empezamos analizar los impactos y a mover todo el circuito de los carriles”, insistió.

Espinosa destacó que es “una tendencia en muchas ciudades del mundo el uso de los carriles preferenciales para darle agilidad al transporte público”.

“Y justamente es lo que nosotros queremos apuntar. Queremos desalentar el uso del auto y promover un buen servicio público de transporte”, indicó.

