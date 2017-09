Miami quedó desierta pero Irma entrará por Tampa

El ojo del huracán modificó su camino y no pasaría por el área metropolitana de Miami. De cualquier modo, sus vientos podrían ser destructivos.

Estados unidos.- Mientras se acaba el tiempo para poder escapar, el huracán Irma se acercaba anoche a Florida con vientos de 209 kilómetros por hora, luego de un cambio de curso, ya que su ojo amenazaba con tocar tierra en Tampa y no en Miami como se estimaba. “Tienen que irse, no esta noche, no en una hora sino ahora mismo”, advirtió ayer a la tarde el gobernador de Florida, Rick Scott, a los habitantes de las zonas que estarían en el paso del huracán que, si bien perdió fuerza y bajó a categoría 3, los meteorólogos estimaban que podría tomar más fuerza al tocar tierra.