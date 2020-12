Mica Viciconte contó un dura experiencia en un casting

PAMPITA ONLINE - PROGRAMA 10/12/2020

"No me abusaron, pero el señor le dijo a mi mamá 'no, dejame que la llevo al baño'... Yo le dije que no quería que me hiciera fotos en el baño, y él insistía. Se acercaba y me tocaba de más. Yo le decía que no quería", contó remarcando que, en ese momento, "uno no toma consciencia" de la gravedad de la situación.

20-08-10-mqs-mica-viciconte-clarinjpg.jpg

Días atrás, también en “Pampita Online” Mica había contado una experiencia en su época de guardavidas, cuando estando en una playa de Perú rescató del mar a cinco personas, además de la anécdota, la rubia dio un valioso consejo para los televidentes, “Nunca naden en contra, el mar siempre te saca”.