Mica Viciconte, protagonista del papelón del año

La enemiga pública de la Bomba Tucumana explicó qué le pasó: “Llegué puntual y le pregunté a una chica dónde se hacía la tapa de los personajes. Ella me hace esperar un ratito y luego me sacaron algunas fotos. Creía que eso era todo y me fui, creyendo que ya estaba”, explicó en diálogo con la publicación.

Luego, Mica detalló cómo se enteró de que no fue parte de la tapa del año. “Estaba cenando con una amiga y me llama Ángel de Brito a eso de las 12 y media de la noche y me dice: ‘no hiciste la foto de los personajes’. ‘¿Cómo que no?’, le dije. Y así fue que me enteré de que no participé”.

De todos modos, la ex Combate desde Instagram bromeó con la foto que realizó sola: “Esta foto es la que voy a pegar cuando compre la revista, jajaja”.