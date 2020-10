Milei a los gritos contra Bullrich en "La noche de Mirtha"

La polémica entre la ex Ministra de Seguridad (de la gestión de Mauricio Macri) y el economista se desató cuando, otro de los comensales, el periodista Ceferino Reato, aseguró: "Los veo bastante cerca". A lo que Bullrich asintió y Milei buscó diferenciarse de inmediato del espacio de Juntos por el Cambio. "Hay cosas en las cuales yo no voy a poder estar nunca de acuerdo con gente que subió los impuestos", deslizó el economista.

Para continuar el debate, Milei agregó: "Yo voy a renunciar a mi dieta, en caso de llegar a la Cámara. Pero no solamente eso, yo me comprometo y lo voy a decir frente a cámara: señores argentinos, Cambiemos y el kirchnerismo les subieron los impuestos. Cuando les tuvieron que meter la mano en el bolsillo no tuvieron reparo alguno. Antes de subir un impuesto, me corto un brazo”.

Juana Viale debió intervenir en el fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Javier Milei

Ante los claros palos del economista, Bullrich intentó cruzarlo sin éxito ya que Milei continuó con su discurso y apuntó contra Fernando Iglesias. "A aquellos que hemos señalado que los impuestos son los más altos del mundo, nos llamó 'llora impuestos'. Un legislador que levanta la mano para subirte un impuesto, es lo mismo que un empleado vaya y pida que le bajen el sueldo".

"Eso es fuego amigo", se despachó Bullrich, para luego agregar, “Si hay un diputado liberal en nuestro espacio es Fernando Iglesias”. Sacado, Javier volvió a interrumpirla: "¿Sabés lo que pasa? Los condena la historia. Cuando tuvieron que elegir a un ministro de Economía, eligieron a Prat Gay; que militaba con la señora Donda. Bien de izquierda. Cuando tuvieron que elegir, el señor Marcos Peña se sentía orgulloso de ser socialista y popular. ¡Durán Barba es marxista y ahora lo asesora a Larreta! No cambiamos nada, siempre en contra de la gente".

Mientras el cruce se calentaba cada vez más, la ex funcionaria aclaró, “Juntos por el Cambio fue la contra cara del populismo y así se sintió. Cuando uno gobierna tiene ciertos temas que los puede llevar a fondo y otros que presentan paredes", intentó explicar.

A pesar de que Juana Viale y el resto de los invitados intentaron poner paños fríos a la discusión, Bullrich y Milei continuaron y convirtieron el programa en un verdadero escándalo político.