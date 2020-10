"Fue una sensación rara salir de casa"

La diva tuvo que ir al oculista y al odontólogo, y tomó todas las medidas de prevención necesarias para no contagiarse. Se llevó su alcohol en gel, se puso un barbijo y cuando llegó al consultorio no la reconocieron. “Cuando bajé del auto la gente me miraba. Con el tapabocas puesto dudaban de si era yo o no, pero era solo por un instante; enseguida reaccionaban y me reconocían. Mis ojos son identificables, es lo que más conoce el público de mí. Tantos años viéndolos, no hay barbijo que pueda con ellos”, dijo la Chiqui.