Miles de personas se manifestaron por la unidad de España

En la enorme plaza Colón de Madrid, presidida en su centro por una bandera española de 50 metros, una multitud con banderas españolas, en mástiles o anudadas como pañuelo, coreó lemas como “Cataluña es España, no nos engañan” y “Con golpistas, no se dialoga”. La manifestación fue convocada por la Fundación Denaes, “para la defensa de la Nación Española”, cuyo portavoz, Iván Espinosa, explicó: “Hemos estado 40 años cediendo terreno al nacionalismo. A cambio el patriotismo parecía olvidado, parecía una cosa de extremistas, de otra época. El nuestro no es un patriotismo anticatalán, surge en defensa y reacción a un movimiento excluyente”.

Un poco más abajo, en La Cibeles, frente al ayuntamiento de Madrid, se manifestaron miles de personas convocadas por el recién nacido movimiento cívico Hablemos/Parlem, que defiende el diálogo. Los participantes iban vestidos de blanco, sin banderas, aplaudiendo y levantando las manos.