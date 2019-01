Militta le respondió a Chano y advirtió: "No les sorprenda que mate a alguna mina"

Luego, la neuquina hizo una fuerte advertencia: "Que no les sorprenda que en un par de años o antes este tipo mate a alguna mina . Guarden este tweet. Y sigan cubriendo a este ser oscuro mientras".

Embed Q no les sorprenda q en un par de años o antes este tipo mate a alguna mina . Guarden este tweet. Y sigan cubriendo a este ser oscuro mientr — MILITTA BORA (@MilittaBora) 21 de enero de 2019

"Avisenle a Chano que deje el bla bla y se presente en la justicia si es tan inocente", añadió, haciendo alusión a los dichos del músico, que el domingo aseguró que no existía causa judicial porque el juez había desestimado la denuncia de la cantante.

Embed Avisenle a chano q deje el bla bla y se presente en la justicia si es tan inocente — MILITTA BORA (@MilittaBora) 21 de enero de 2019

Militta también sostuvo que el músico la uso para tener prensa. "El fotógrafo lo pagó Chano para sacarse fotos conmigo. Mientras yo estaba en el Bailando porque le servía para lanzar su carrera solista", dijo.

"Año 2016 al programa de Susana me invitaron a mí y el quería intervenir en todo lo que hacia entonces negocio ir el a presentar su canción", contó.

Embed La vibora es este tipo todas las chicas lo dicen . : q se den cuenta lo mierda q es este tipo se le va a caer la careta. Eso dicen — MILITTA BORA (@MilittaBora) 21 de enero de 2019

Militta se presentó en la Justicia Penal y Civil en octubre para demandar al músico, con quien salió en 2016: “Primero fui sola a la Oficina de Violencia Doméstica a hacer la denuncia civil y después, junto a mis abogados, hice la denuncia penal, porque dentro de los hechos de violencia hubo un hecho de violación”, aseguró.

Este fin de semana Chano rompió el silencio y negó las acusaciones. “El juez la desestimó. Además, en su momento no dije nada, pero le hice dos denuncias. Es una persona violenta que me agredió y me pegó. Un día yo estaba en mi casa de Deheza y Conesa, y ella se me colgó y me clavó las uñas en el cuello. Como sé lo que hay que hacer en un momento así, me fui y le conté a los de seguridad. Volví a ver qué onda y estaba mucho más violenta. No sabía cómo sacármela de encima; hice la denuncia al 911, vino la Policía y les pidió perdón, con los de seguridad y las cámaras como testigos”, relató.

“Es una mentirosa que me hizo mierda. Yo salí con muchísimas minas, estoy a favor del feminismo y soy todo un caballero. Puedo tener problemas y estoy tratando de cambiar, pero trato a las mujeres como unas reinas. Invito a que pregunten a cualquiera que estuvo conmigo. Jamás le toqué un pelo a nadie y esta mina es una víbora”, continuó Chano su defensa.

LEÉ MÁS

Militta Bora dijo que Chano abusó de ella y que la manipuló