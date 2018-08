En una carta, el titular de la entidad dijo que los cuestionamientos del jefe comunal son “artilugios políticos” a los cuales tiene acostumbrados a los funcionarios del organismo, sobre todo en épocas electorales.

“Intentar explicar la gran cantidad de baches que minan las calles de la ciudad y querer vincularlos erróneamente con las tareas de mantenimiento de las redes del EPAS para disimular la ineficiencia municipal, es otro de los artilugios a los cuales nos tienen acostumbrados y persistiendo con la misma estrategia política desde hace varios años”, denunció.

En otra parte del escrito, Millán aseguró que la actitud de Quiroga sorprende ya que “se negó sistemáticamente a cumplir con lo establecido en la Constitución Provincial en su modificación del año 2006, en que se establece que la responsabilidad de los servicios urbanos recae directamente en los municipios”.

Aquí la carta completa:

Como es su fiel costumbre y a razón de que nos acercamos a contiendas electorales nos volvemos objetivo político directo del intendente.

Si realmente el tema de los servicios de agua y cloaca de la ciudad importaran en la agenda municipal, el intendente actuaría como lo hace con el resto de los servicios urbanos, entre ellos, transporte, energía eléctrica, recolección de residuos, etc.

Es llamativo que el Sr. Intendente critique tan duramente manifestando textualmente “...El EPAS no está a la altura de lo que la ciudad de Neuquén necesita. Es ineficaz en las reparaciones, ineficiente en el mantenimiento y desordenado en la administración…”, contraponiéndose con el reconocimiento que el mismo contempla como única posibilidad de prestador de servicio a través de un contrato de concesión. Este aspecto, se consolido en el año 2011 mediante el Decreto Municipal Nº 1638 que convalida el Marco Regulatorio aprobado por Ordenanza Nº12395 del mismo año.

Nos sorprende este tipo de declaraciones de alguien que se negó sistemáticamente a cumplir con lo establecido en la Constitución Provincial en su modificación del año 2006, en que se establece que la responsabilidad de los servicios urbanos recae directamente en los municipios y que estos pueden prestarlos a través de sí mismos o de terceros. En tal sentido, se está estableciendo un convenio llamado contrato de concesión en el que el municipio comenzaría a oficiar de concedente. Así, se involucraría en la planificación y el acompañamiento al crecimiento de la ciudad a través de la infraestructura correspondiente como así también de la problemática diaria que plantea la operación y mantenimiento de los servicios de estas características.

La negativa permanente de mantener al municipio ajeno a los dos servicios más básicos que sostiene el EPAS en la ciudad es una estrategia que intenta no solo no hacerse cargo como concedente de la responsabilidad que le compete sino también seguir utilizando a este organismo como objetivo político y tomar de rehenes a todos los vecinos, sin jamás aportar un peso para continuar con el avance en materia de infraestructura y la prestación de los servicios en la ciudad.

Esto último, queda demostrado en la enorme diferencia que existe entre el financiamiento en otros servicios públicos comparados con el que lleva adelante el EPAS, en las que todas las obras estructurales ejecutadas y proyectadas hasta el momento, se han realizado con gestión provincial. Es así, como se han llevado adelante obras emblemáticas como por Ej: El Sistema Mari Menuco que permite que la ciudad posea el privilegio del doble abastecimiento de agua potable, la ejecución en diferentes etapas de la Planta Depuradora Tronador constituyéndose como la principal planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Patagonia o como las diversas colectoras cloacales ejecutadas y en ejecución en la ciudad de Neuquén, entre ellas, la Colectora Cloacal del Oeste II, que con una inversión de superará los 450 millones de pesos, viene llevando adelante este organismo, a fines de poder contrarrestar el gran crecimiento que se está presentando en el oeste de la ciudad, posibilitando que 150 mil habitantes más puedan tener a futuro el acceso a este servicio vital.

Lamentablemente, la comuna municipal no ha acompañado todo este plan de obras ni el de fortalecimiento institucional en ningún momento, solo manifestándose en momentos preelectorales, en contra de una gestión en la que se han logrado indicadores que superan ampliamente los promedios en otras provincias como son los altos índices de cobertura en materia de agua potable (100 %) y saneamiento cloacal (96 %), en la ciudad de Neuquén.

No obstante esto, reconocemos que en una provincia y una ciudad como Neuquén Capital el ritmo de crecimiento es de una dinámica particular en el país y que existen inconvenientes que deben ser subsanados permanentemente con acciones concretas. Así es como ante la alta demanda de la población que ha llevado al sistema cloacal en el oeste de la ciudad al límite de su capacidad, el gobierno provincial a través del EPAS no solo está llevando adelante la ejecución de los 22 kilómetros de colectora mencionada que la ubican en el primer lugar en envergadura de ductos cloacales de la ciudad, sino que también y hasta tanto se concluya esta obra se han puesto en funcionamiento plantas de tratamiento compactas localizadas en distintos puntos del sector oeste de la ciudad como por Ej: Hibepa, San Lorenzo Sur y en 12 de Septiembre y Bejarano, continuando con la próxima licitación de la nueva Planta de Tratamiento de Thomas y Guido en las inmediaciones del Barrio Hipódromo, que se llevara a cabo en este organismo mañana por la mañana.

Se han gestionado 80 millones de pesos provenientes del tesoro provincial a fines de proseguir con el avance de la ampliación de la Planta de Tratamiento de San Lorenzo Sur, en Pastor Pluis y Rodhe, para aumentar su capacidad y llegar a 10 mil habitantes servidos y la ejecución de una nueva planta en Valentina Sur y obras de vinculación de la Colectora Máxima I del oeste a la II que se encuentra en ejecución a fin de otorgar mayor versatilidad al sistema cloacal.

Demás está decir que el Sr. Intendente no ha acompañado tampoco en la gestión del Plan de Obras que ha presentado el EPAS para la ciudad de Neuquén en el EnohSa entre las cuales se enumeran: ampliación de la Planta de Tratamiento Tronador en dos módulos que posibilitaran el tratamiento para 180 mil habitantes más, la ampliación de la Colectora Lanín en 3.000 metros de desarrollo, el Nexo IV de agua potable desde Mari Menuco al este de la ciudad y la sistematización de las redes de agua potable en toda la ciudad denominada independización de mallas que otorga mayor autonomía y mejorara el abastecimiento a toda la población.

Algo muy importante, que permitirá seguir concretando las obras necesarias será el Plan Director Cloacal de la ciudad que se está llevando adelante en convenio con el EnohSa con un avance para su financiamiento del 50 %

El Epas es el principal interesado en la firma del contrato de concesión con el municipio y esto queda demostrado en las numerosas ocasiones en las que se nos han presentado observaciones y siendo el último ejemplar redactado en forma conjunta con el municipio y que fuera terminado en mayo del 2017 y que a la fecha dicho trámite está estacionado en el municipio.

Lejos de tener la intención de polemizar y detenernos en atender a las críticas estériles por parte del conductor del municipio el gobierno provincial a través del EPAS sigue avanzando con las gestiones y plan de obras que permiten el acompañamiento permanente de la ciudad y de la provincia.

