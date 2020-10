Mirá el festejo y la emoción de Diego por su cumple en el Bosque

Afuera del estadio se descubrió el mural en honor a Diego como para ir metiéndolo en clima. El 10 llegó al estadio de su equipo cerca de las 18.10. Una numerosa caravana desafiando las restricciones lo acompañó hasta el estadio. Pese que el ingreso del público no está permitido los fans quisieron compartir unos minutos con su ídolo.

Eran las 18.52 cuando apareció por la boca del túnel con su paso lento, castigado por los años y las secuelas de mil batallas, pero con la sonrisa, la emoción a flor de piel.

Vestido con buzo de gimnasia, barbijo al tono y el brazo derecho en alza, con un saludo simbólico de su palma al estadio vacío pero a las pantallas que replicaron su inmensa imagen. Mientras una serie de fuegos artificiales preparados por las filiales de Gimnasia acompañaban el clásico feliz cumpleaños.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1322308331969667077 #LPFxTNTsports | QUÉ ALEGRÍA VOLVER A VERTE D10S



Varios minutos antes habían entrado al campo Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y Marcelo Tinelli, su par de la Liga de Fútbol Profesional. En declaraciones a la televisación oficial, el también titular de San Lorenzo expresó: "Cumple años uno de los más grandes de la historia del fútbol argentino, es una enorme felicidad para nosotros y no podíamos estar ausentes. Es una gran emoción".

Al llegar al centro del campo, a la altura de los bancos de suplentes, Maradona corrió el barbijo y le dio un beso y un abrazo a Tinelli, que le presentó una plaqueta de parte de la LFP.

Diego pudo asistir al estadio Juan Carmelo Zerillo luego de que el resultado del testeo a uno de sus custodios, que tenía síntomas compatibles con coronavirus, diera negativo.

Eso motivó que los simpatizantes se acercaran a Campos de Roca, en Brandsen, el country donde reside Maradona, para acompañarlo hasta el estadio.

El entrenador llegó a las 18.15 al estadio en una camioneta, acompañado por Alejandro Ferrer, el dirigente de Gimnasia de mayor contacto con el técnico del “Lobo”; y otros allegados.

Más temprano los hinchas se acercaron al mural gigante ubicado en calle 131, conocida como Avenida Circunvalación, entre 53 y 56, en uno de los paredones colindantes de los talleres del ferrocarril Provincial, para “venerar” al ídolo en su cumpleaños.

En tanto, Facundo Giambrone, vocalista del grupo “Barón”, que compuso el tema "Taquito, Gambeta y Gol" en homenaje al astro, dijo que “como si todos los días fuera Navidad, hoy lo decimos porque es el nacimiento del hijo de Dios, es eso lo que nos provoca”.

“Que venga Maradona a Gimnasia, que te mire, que te elija, para nosotros, los hinchas de Gimnasia, fue una revolución, y que quiera estar cerca de nuestro club”, agregó Giambrone.

“Hoy no se dio, por estas circunstancias de la pandemia, pero se evaluó la posibilidad de poder estar cerca de Diego y tocar el tema", señaló, y reconoció que ante estas circunstancias en particular "no sabía como podía llegar a cantarlo".

“Y ríndanse a sus pies y sientan el fervor de un Dios en llamas que en Lobo se convirtió”, dice en su estribillo la canción creada por el grupo Barón, y es parte de lo que reconoce al asegurar que “si Dios te mira se convertirán los bellos milagros, como dice el Indio Solari", concluyó el vocalista.

En el cumpleaños de Diego Maradona, los fanáticos de Gimnasia viven un día más que especial. Además de ser el 60 aniversario de su entrenador, el Lobo vuelve a las canchas tras más de siete meses de espera.