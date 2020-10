"El amor reverencial por Maradona está fuera de toda lógica"

Periodistas como Víctor Hugo Morales, Ernesto Cherquis Bialo, Horacio Pagani, Adrian Paenza, Alejandro Dolina, el italiano Gianni Mina; futbolistas y dirigentes argentinos como Claudio Caniggia, Héctor Enrique, Mascherano, Fillol, Careca, Miguel Brindisi y César Luis Menotti, entre otros, y referentes de los derechos humanos como Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, ofrecen sus testimonios en este libro que incluye imágenes de fotoperiodistas como Ricardo Alfieri, José Pepe Granata y Renzo Gostoli. El prólogo está escrito por Fernando Signorini, preparador físico personal de Maradona, que lo acompañó en diversas etapas y que supuso una de las personas más influentes en la trayectoria deportiva del futbolista.

“Sin duda existieron grandes deportistas argentinos que hicieron historia y son parte de la pasión popular, pero considero que Maradona es un personaje fascinante por lo futbolístico, lo humano y lo político”, sostuvo Ferrer.

El periodista expresó su admiración por el ex futbolista que hoy cumple 60 años por lo hecho en los mundiales y su paso por los clubes de la Argentina y del mundo. “Caí rendido de emoción cuando se despidió en la Bombonera con otra de sus frases memorables: ‘La pelota no se mancha’”, subrayó Ferrer.

Ferrer, nacido en La Plata en 1976 y autor de libros como “Osvaldo Bayer Íntimo. Conversaciones con el Eterno Libertario” y “Fidel Castro en la memoria Argentina”, entre otros, resaltó la fotografía que ilustra la portada del libro donde se ve a un Maradona joven, en sus inicios, en uno de los entrenamientos en Argentinos Juniors. “Esa fotografía me la sugirió Ricardo Alfieri porque simboliza mucho la época y la pasión por el fútbol, y quizás lo que no se pueda ver más en un jugador de sus características, Diego envuelto en barro en esos potreros donde nació su historia”, expresó.

con diego maradona.jpg El autor del libro con Maradona cuando llegó a Gimnasia.

Muchos libros se han escrito sobre Maradona, ¿qué mirada nueva te propusiste mostrar y abarcar?

En septiembre del 2019 gracias al preparador físico personal de Maradona Fernando Signorini tuve la oportunidad de conocerlo durante un entrenamiento en Gimnasia Esgrima de La Plata. Fueron minutos inolvidables. Luego de ese encuentro me reuní con Signorini y le propuse hacer un libro distinto sobre Maradona, pero que no fuera biografía ni ensayo, que hay muy buenos como “Yo soy el Diego de la gente” realizado por Daniel Arcucci y Ernesto Cherquis Bialo, y que su pluma pudiera acompañar este trabajo. Quise abordar este trabajo de una manera distinta mostrando el talento inigualable de su zurda mágica y su calidez humana pero por medio de voces de personajes que fueron parte de la vida del Diez y que esa forma fuera la estructura del libro. Solamente un mosaico de voces que retrataran el mundo maradoniano. Intenté que no se repitiera lo que el lector maradoniano ya conoce de por sí y espero haber logrado un buen resultado porque el personaje en cuestión se lo merece.

¿Cómo fuiste accediendo a los entrevistados que incluye el libro?

Realizar las entrevistas me llevó un año y comencé en septiembre de 2019. La agenda de contactos era de Signorini, de otra manera hubiera sido imposible poder contactarme con tantas figuras de ese nivel. Todos los entrevistados respetan a Signorini y venir de su parte me facilitó mucho el trabajo. Las conversaciones fueron muy agradables porque los personajes profesan un sincero amor a Maradona, tanto como jugador como persona fuera de la cancha. A mi criterio, todos los entrevistados dejan alguna perla como anécdota tanto en lo futbolístico como en lo personal.

Precisamente Signorini afirmó alguna vez que con Diego va al fin del mundo pero con Maradona ni a tomar un café…

Es difícil llevar el trote de la vida de un ídolo planetario. Cuando Signorini dijo eso, Diego le contestó que si no hubiese sido por Maradona no hubiera salido de Villa Fiorito y no hubiera hecho nada en su vida. Es muy difícil llevar y ser la parte cotidiana de un ídolo de estas características. Signorini lo ama a Diego, le tiene un especial cariño.

En el título hay dos conceptos que están fuertemente vinculados cuando se habla de Maradona: mito y Dios, ¿por qué los argentinos lo seguimos considerando así?

Si el concepto de mito lo utilizamos para referirnos a personajes que dejaron una huella imborrable y tuvieron una muerte joven y trágica, podemos citar al Che Guevara, Evita o Carlos Gardel. La diferencia con estos ejemplos, es que Maradona para trascender tanto en el ámbito deportivo como político a nivel planetario, no tuvo que sufrir ninguna muerte violenta, aunque su vida haya transitado límites imposibles. A su manera, Maradona sigue siendo una especie de héroe griego, que batalla por la nobleza y el honor más allá de cualquier mortal. Por eso es considerado un mito viviente. Maradona es un ídolo popular planetario de altísimo vuelo y creo que se lo considera un Dios que conmueve tanto a creyentes, ateos, agnósticos y otros. Quizás ese amor reverencial que sienten por él está fuera de toda lógica y no exista teólogo del absurdo o hipócritas que lo entiendan. Maradona es un Dios porque su esencia y su espíritu vive en el sentir popular.

10-Diego levanta la Copa del Mundo, México 86 (Gentileza Ricardo Alfieri h).jpg

A través de las entrevistas, el libro recorre distintas páginas de la historia de Maradona. Una de ellas es la cuestión política, ¿cuál te parece que ha sido y es actualmente su relación con el poder político?

Además de mi deslumbramiento deportivo por Diego, se sumó mi admiración por sus batallas contra los magnates y burócratas del fútbol mundial que no toleraban que ese niño surgido de las zonas más pobres de Buenos Aires, ahora convertido en un Dios deportivo, les desafiara el poder corrupto en defensa de los intereses de los futbolistas. Y también por su crecimiento y madurez política en defensa de grandes líderes latinoamericanos que devolvieron la dignidad y esperanza por un mañana mejor como el Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Evo Morales, Lula Da Silva, Nicolás Maduro, entre otros. Además de mi deslumbramiento como deportista, Maradona también me generó inquietudes y deslumbramientos en la parte política por el crecimiento que fue teniendo con respecto a las construcciones políticas. Creo que el poder político también utiliza a los ídolos pero Diego nunca golpeó las puertas de ningún despacho ni de la Casa Rosada ni de ningún otro líder a nivel mundial, fueron ellos los que lo fueron buscar. Desde hace varios años, Diego ha tomado una posición política donde se muestra que no ha traicionado su condición de clase. A mi particularmente me gusta esa posición política que viene teniendo en los últimos años.

¿Cómo te parece que lo ven hoy a Maradona las nuevas generaciones porque algunos lo vieron destacarse en la cancha o levantando la copa del mundo en 1986 y le han perdonado todo tipo de excesos y contradicciones?

Con respecto a las dificultades tanto para un ídolo como para un simple mortal, son parte de la vida. Las nuevas generaciones tendrán que aprender a apreciar todo lo que brindó Maradona dentro de un campo de juego, además de sembrar magia y belleza en el césped, entregó su cuerpo y alma. Con solo sumergirse en los archivos fílmicos comprenderán porque sigue siendo considerado el mejor jugador de todos los tiempos.

¿Cómo lo definirías como jugador y fuera de la cancha?

Para definir al Maradona jugador me gusta lo que expresó el periodista Alejandro Apo: “es el único jugador que a todas las preguntas que le hizo el fútbol en su camino, las contestó con 10. Fue la contundencia por el camino de la belleza. La habilidad al servicio del equipo. La táctica, la estrategia, la ubicación, la guapeza y el liderazgo se dieron en una sola persona, y por todas estas razones, Diego es el inventor de la pelota. Diego es único en su explosivo talento”. Como persona fuera de la cancha es un ser humano como todos que intenta vivir lo mejor que puede.

¿Cómo viviste la llegada de Maradona en septiembre del año pasado como director técnico de Gimnasia, a pesar de tu fanatismo con Estudiantes?

Soy fanático de Estudiantes de parte de mi familia materna y paterna. El mundo futbolero lo conozco, lo sufrí como hincha y como jugador, he jugado en las infantiles del Pincha y en las inferiores de Gimnasia y en algunos clubes de la primera B y C. Maradona fue confirmado como nuevo entrenador de Gimnasia para intentar recuperarlo de su último puesto en la Superliga Argentina y seguir en primera división. Debido al fanatismo que siempre despertó Diego en los argentinos, el club sumó miles de socios antes y después de su llegada. Considero que Gimnasia le brindo la resurrección y el mismo Diego lo confirmo en otra de sus frases célebres: “Estoy con el perfume del césped otra vez, ese es el mejor perfume que puede haber”. Crecí amando a Diego en todas sus etapas y me produce mucha satisfacción verlo dirigiendo porque considero que es un hombre muy capacitado, me lo han dicho grandes técnicos como César Luis Menotti, Miguel Ángel López. Siendo hincha de Estudiantes y por el amor que le tengo porque le ha regalado tanto a la historia del fútbol argentino y mundial, quiero que Maradona gane todo con Gimnasia hasta los clásicos con Estudiantes y hasta se merece salir campeón.