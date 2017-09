El piloto de Citröen intentó llevar a su C4 Louge todavía más al límite para poder pasar de corte clasificatorio, pero al llegar a uno de los frenajes del circuito el auto se movió y terminó impactando muy fuerte contra un paredón.

El auto terminó bastante dañado y los mecánicos trabajaban en él pero no alcanzaron a terminarlo para la competencia nocturna. Eran optimistas para tenerlo listo para la carrera prevista para el mediodía del domingo

“Intenté ir más rápidos porque con la vuelta que había hecho no me alcanzaba para pasar al otro corte", comentó Manu. Y agregó: "Por intentar ir más rápido le quiero pasar fino a la izquierda pero lo toco apenitas. Por eso es que el auto se corre parejo, no es que salgo derecho hacia el paredón, se corre un poco y golpeo fuerte contra el paredón”.