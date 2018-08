Series

1 de septiembre

La catedral del mal -Temporada 1

Basada en la novela homónima escrita por Ildefonso Falcones, la producción español cuenta con las actuaciones de Aitor Luna, Michelle Jenner y Silva Abascal. Enmarcada en el siglo XIV, la historia sigue a Arnau Estanyol, un siervo que llega a Barcelona y consigue ascender socialmente y se ve envuelto en un complor complot que su vida en manos de la Inquisición.



Good Witch- Temporada 2

Mr. Sunshine Temporada 1

Un joven que se fue a los Estados Unidos tras del incidente de Shinmiyangyo de 1871 regresa a una Corea que vive un punto de inflexión histórico y se enamora de una mujer noble.

Sisters - Temporada 1

La confesión de su padre en su lecho de muerte lleva a Julia a descubrir que tiene más de cien hermanos y dos hermanas: Roxy, una estrella televisiva, y Edie, abogada.

Monkey Twins- Temporada 1

2 de septiembre

A Taiwanese Tale of Two Cities - Temporada 1

7 de septiembre

Las Chicas del cable - Temporada 3

La historia protagonizada por Lidia (Blanca Suárez), Marga (Nadia de Santiago), Carlota (Ana Fernández), Ángeles (Maggie Civantos) y Sara (Ana Polvorosa) entra en una nueva época y revela qué pasó con Lidia y su embarazo.

El Tirador -Temporada 3

Iron Fist - Temporada 2

Atípical - Temporada 2

8 de septiembre

Colony- Temporada 1

14 de septiembre

Last Hope - Temporada 1

Serie de animación chino-japonesa, también conocida como Unit Pandora, tiene lugar en un futuro en el que el clima global cambió drásticamente después de la explosión del reactor de un sistema de energía de última generación. Tanto máquinas como humanos sufrieron su propia evolución para sobrellevar estos cambios pero la humanidad está al borde de la extinción.

Ingobernable Temporeda 2

American Vandal Temporeda 2

Bojack Horseman - Temporada 5

Del desguace a la gloria

The World Most Extraordinary Homes - Temporada 2 Parte A

Norm Macdonald has a show : Talk show de Norm Macdonald con invitados famosos.

15 de septiembre

Cabins in the Wild with Dick Strawbridge -Temporada 1

Inside The Freemasons - Temporada 1

Three Wives One Husband - Temporada 1

21 de septiembre

Maniatic - Temporada 1

Cary Fukunaga, creador y showrunner de True Detective vuelve al ruedo con una producción encabezada por Emma Stone ('La La Land') y Jonah Hill ('21 Jump Street'). La propuesta cuenta el viaje de dos desconocidos que participan en un misterioso ensayo farmacéutico que ya está en sus estadios finales. Las cosas, como no podrían ser de otra forma, no saldrán según lo previsto.

Hisone y Masotan: a lomos del dragón - Temporada 1

Battlefish Temporada 1

The Good Cop - Temporasda 1

Tony Jr.es un policía honrado. Su padre, un agente retirado sin escrúpulos que insiste en aconsejarle sobre todo, desde cómo hacer su trabajo hasta su vida amorosa

28 de septiembre

The Goog Place - Temporada 3 (emisión semanal desde el 28/09)

La canción perdida Temporada 1

Forest of piano Temporada 1

Somewhere Between

Una productora de informativos locales tiene la oportunidad de revivir una semana mortal y detener a un asesino en serie. Si falla, perderá a su hija para siempre.

El Marginal - Temporada 2

Jack Whitehall: Travels with My Father - Temporada 2

30 de septiembre

Doctor Who - Temporada 10

Rupaul: Reinas del drag - Temporada 10

Especiales de comedia

Daniel Sloss: Live Shows (11/09)

D. L. Hughley: Contrarian (18/09)

Rafinha Bastos: Ultimate (21/09)